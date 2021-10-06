化妝畫眉｜5種臉型配最佳眉型　瞬間減齡瘦面　10大好用眉筆推薦

化妝時眉型怎樣畫最好看？哪款眉型最能修飾臉型？新手畫眉總是左右不對稱、不自然又突兀，一不小心太「重手」，猶如蠟筆小新般的粗眉惹人發笑。學懂以下「5種基礎眉型配臉型」，可讓你瞬間減齡又瘦面，同時又有矯正眼型效果，最重要畫法簡單易學，相當適合新手參考。



眉型不僅可改變一個人的五官，若畫對適合的眉型，更可調整臉型的比例，令輪廓顯得立體突出，有「顯臉小」的瘦臉效果。

想化妝畫眉時更得心應手，避免誤中地雷，最重要選對適合自己臉型的眉型。(immeme_official@IG)

5種面型 X 眉型配對：長臉型最適合一字眉 想修飾圓臉要這樣畫眉？

早前風靡美妝界的韓國「一字眉」、歐美流行的「母胎濃眉」，又或是日本大熱的「彎月眉」等，總成為新手畫眉時模仿的指南，但每個人的眉型不盡相同，只跟隨潮流的話未必人人適合。例如：屬長臉型的女生卻不適合「彎月眉」，相反選「一字眉」便有縮短臉長，柔和臉部線條；而圓臉女生臉型較闊，選「母胎濃眉」更顯臉大，建議選擇有有稜角的「拱眉」便有瘦面、顯臉長效果，輕鬆將肉肉臉隱藏掉。

▼▼▼【按圖看】5種面型適合哪款眉型？長臉適合一字粗眉 方臉適合「這種眉型」解除面大錯覺？▼▼▼

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台灣Cosme「10大好用眉筆」排行榜 7款上榜眉筆售價不過$100 最平只售$29？

除了掌握好畫眉配臉型技巧外，眉筆亦成為能否畫出「美眉」的重點之一。台灣Cosme早前釋出「好用眉筆10大排行榜」，當中上榜眉筆有7款售價不過HK$100，當中獲第5位的Neuve眉筆更只售HK$29，被用家評為防水、防暈染的效果出色，而自然眉色就連男生使用亦合適；獲得第3位是開架品牌Za的眉筆（售約HK$55），但筆芯軟硬度剛好，偏細筆很好畫眉尾，加上眉刷部分很親膚，不會因太硬而刺激皮膚，相當受歡迎。

▼▼▼【按圖看】台灣Cosme「10大好用眉筆」排行榜，多款開架品牌眉筆榜上有名，排第5位的Neuve售$29，卻有出色的防水、防暈染效果？奪得首位的眉筆，若鈍了可到專櫃免費削眉筆？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】《01女生》編輯推薦10款好用人氣眉妝產品，Benefit新出眉膏持久度度高！VALENTINO BEAUTY眉筆更可1物3用？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】飄眉、霧眉一類半永久化妝技術愈來愈受女生歡迎，皮膚科醫生公開飄眉、霧眉5大風險須知，聲稱天然的顏料是否可靠？哪類人易受感染？▼▼▼

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資料來源：台灣COSME