髮型｜層次中短髮秋冬大熱　齊尾短髮減齡瘦面　韓國人氣髮型推介

秋冬髮型｜上年在韓國掀起挑染熱潮的「耳圈染」，熱度不減蔓延至今年秋冬，不過挑染方式則再度進化，漂染範圍不再局限於耳後頭髮，而是延伸至瀏海，俏皮又不失個性。今年黑茶色的中短髮型大行其道，外翹的細碎髮尾打造自然慵懶感。2021年有哪些韓國秋冬髮型最流行？



#1 Hush Cut慵懶中短髮

今季不再是長髮當道，充滿個性的中短髮同樣耐看！人氣韓劇《無法抗拒的他》中女主角韓素希的髮型正是當下流行的「Hush Cut」中短髮，頭髮長度維持中長左右，頭頂位置髮量飽滿，而髮尾則透過一層一層打薄形成多層次效果，再在髮尾位置燙出C型外捲，塑造自然外翹的慵懶感。透薄後髮尾位置髮量減少，讓髮型顯得更輕盈，頭髮兩側的S型弧度能包覆面部線條，再加上空氣瀏海，讓臉蛋看起來精緻又小巧，具瘦面效果。

黑茶色的中短髮散發氣質。（xeesoxee@IG）

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#2 TASSEL CUT無層次齊短髮

無層次、捲度的齊短髮今年仍然大行其道，該髮型特色是髮尾無層次「一刀切」，看上去率性俐落，而短髮長度落在下巴或及肩位置，突顯下顎線更顯尖面。齊短髮大多是直直往下無弧度，若現多些變化，可以在髮尾位置燙出微微外翹的感覺，減少厚重感。在額前剪出空氣瀏海或八字瀏海則能修飾臉型，讓面部輪廓看上去更精緻。

BLACKPINK成員Lisa掀起齊短髮熱潮。（lalalalisa_m@IG）

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#3 耳圈染進化版

今年掀起的挑染熱潮再有新變化，深受追捧的「耳圈染」原本只漂染耳朵附近的頭髮，最新流行趨勢是將漂染範圍延伸至瀏海，基底色可選擇深色如棕色、黑色、深灰色等，而漂染色則選擇大膽又鮮艷的亮色如金啡色、粉紅色等，反差髮色增加對比度，顯得俏皮又可愛，韓國人氣女子組合TWICE成員MOMO、ITZY成員留真都紛紛換上新髮色。

想要挑戰更大膽的髮型？可以參考ITZY成員Yeji的新髮型，只染半邊瀏海和半邊耳圈，漂染色選擇鮮艷的桃紅色，獨特造型活潑又具個性；若喜歡低調美，則可選擇在內層挑染，若隱若現的設計增添亮點，同時減輕瀏海的厚重感。事實上耳圈染可以衍生出多種變化，不同染髮方式展現不同風格。

TWICE成員MOMO新髮色選擇瀏海加耳圈染。（twicetagram@IG）

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