乘風破浪3｜阿嬌指洗頭有1陋習致脫髮？鍾欣潼4大護髮護頭皮秘訣

乘風破浪3｜41歲的阿嬌（鍾欣潼）近日參與內地綜藝節目《乘風破浪3》後再度人氣急升，日前節目播出阿嬌在錄製完畢後回宿舍休息埸面，鏡頭下的阿嬌素顏示人僅5秒，便被網民大讚精緻甜美的五官依舊很吸睛，「盛世美顏」讓阿嬌一點都不像41歲之齡。阿嬌擁有細緻白嫩的皮膚被大讚外，阿嬌一頭蓬鬆豐盈的髮絲也令眾多粉絲羨慕，而阿嬌護髮有道是全靠以下「4大養頭皮防脫髮習慣」，令頭皮變得健康？



乘風破浪3｜41歲的阿嬌（鍾欣潼）近日參與內地綜藝節目《乘風破浪3》後，再度人氣急升。(鍾欣潼@小紅書)

41歲的阿嬌（鍾欣潼）一向對於皮膚保養都甚有心德，縱然阿嬌愛情失意但仍無損阿嬌的成熟女人味，離婚後的阿嬌甚至更有魅力，讓到一眾從小到大支持她的粉絲也紛紛想窺探阿嬌在肌膚到秀髮的小技巧和習慣。

乘風破浪3｜高清鏡頭下的阿嬌（鍾欣潼）肌膚透亮白滑，像極沒有毛孔一樣，手拿着風筒吹頭髮的阿嬌，更擁有一頭豐盈秀髮。(《乘風破浪3》節目截圖）

阿嬌在《乘風破浪3》吹髮畫面超仙氣

近日參與內地綜藝節目《乘風破浪3》的阿嬌（鍾欣潼），少不免在節目錄製完畢後回到劇組安排的宿舍梳洗，有次節目播出阿嬌穿身穿睡衣坐在化妝台上吹頭的畫面，高清鏡頭下的阿嬌肌膚透亮白滑，像極沒有毛孔一樣，手拿着風筒吹頭髮的阿嬌，更擁有一頭豐盈秀髮。

以往阿嬌曾在小紅書上透露因天氣冷時，用熱水洗頭，卻想不到這是令頭髮變乾燥的壞習慣，更有機會導致脫髮的問題出現。自始之後，阿嬌便發現比起用甚麼的名貴護髮產品，養成正確的養護頭皮習慣更為重要，而對於養護頭皮有一套心德的阿嬌，原來全靠以下「4大養頭皮防脫髮習慣」來打造一頭令人羨慕的髮絲？

乘風破浪3｜阿嬌護髮秘訣一：避免用過熱的水沖刷頭髮

乘風破浪3｜阿嬌曾在小紅書分享自己平日喜歡一邊洗澡一邊洗頭髮，甚至偏愛用高溫的熱水洗澡，令她會使用同溫度的熱水洗頭髮。(鍾欣潼@小紅書)

阿嬌曾在小紅書分享自己平日喜歡一邊洗澡一邊洗頭髮，甚至偏愛用高溫的熱水洗澡，令她會使用同溫度的熱水洗頭髮。當日子久了，阿嬌發現頭皮會很痕癢，後來阿嬌看醫生才知道是因使用過熱的水沖洗頭髮所致。因為熱水將可滋潤頭皮的健康油脂沖洗走，頭皮變得乾澀，繼而感到痕癢，所以阿嬌提點女生們不要貪圖一時的方便而破壞頭皮的健康。

乘風破浪3｜阿嬌護髮秘訣二：避免濕髮梳頭

乘風破浪3｜阿嬌分享到曾為節省時間去休息，經常會在濕髮時梳頭。可是後來她發現髮質變得毛燥又易折斷(鍾欣潼@小紅書)

阿嬌分享到曾為節省時間去休息，經常會在濕髮時梳頭。可是後來她發現髮質變得毛燥又易折斷，於是阿嬌警告：「千萬別濕髮梳頭！」。因為洗頭時，頭髮在吸收水分後會膨脹變大且變軟，而平時依附在髮中的毛鱗片油脂會被洗去，這時頭髮會失去應有的潤滑保護作用。所以濕髮時梳頭令髮絲之間的摩擦增大，毛鱗片更加容易翹起和張開，繼而受損變得毛燥，所以阿嬌提醒梳頭的時候，盡量不是濕着頭髮。

乘風破浪3｜阿嬌護髮秘訣三：枕頭套要選用真絲材質

乘風破浪3｜阿嬌會將枕頭套全換上真絲材質，就連外出工作也會自備一套到酒店中使用。(鍾欣潼@小紅書)

每一個人每天都會花費不少的時間在睡覺，變相頭髮也會在枕頭套上來回摩擦，而阿嬌透露真絲枕套的摩擦力對比起其他布料的小很多，所以阿嬌會將枕頭套全換上真絲材質，就連外出工作也會自備一套到酒店中使用。

乘風破浪3｜阿嬌表示除了不要在濕髮時梳頭外，平日梳頭髮的力度也要輕力。(鍾欣潼@小紅書)

乘風破浪3｜阿嬌護髮秘訣四：適時按摩頭皮用梳齒

阿嬌表示除了不要在濕髮時梳頭外，平日梳頭髮的力度也要輕力，而梳頭後建議再用梳齒來稍微用點力按摩頭皮，從而可刺激頭皮的毛囊跟穴位，但手法記得是定點按壓，而不是用力去梳頭皮，避免刮傷頭皮。