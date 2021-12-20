脫髮｜日頭皮專家教6步防脫按摩洗頭法　附消委會22款高分洗頭水

脫髮｜頭皮油脂分泌過盛，毛囊被堵塞、用不合適的洗頭水或洗頭方法錯誤，也會造成脫髮問題。近日，在日本被譽為「頭皮博士」的板羽忠德，自創6步「100秒按摩洗頭法」，只需要在洗頭時搭配獨特的按摩手法，不消一個月脫髮情況被改善之餘，稀疏的髮根也開始恢復茂密，而且髮根更變得相當強韌？



擁有一把柔順亮麗的秀髮，是每個女生所追求的目標，但礙於日常經常變髮燙染的關係，髮絲不但變得容易折斷，頭皮有些位置更變得稀疏。(《太陽的後裔》劇照）

「頭皮博士」獨創6步按摩洗頭防脫法—每天100秒改善頭皮出油脫髮

擁有一把柔順亮麗的秀髮，是每個女生所追求的目標，但礙於日常經常變髮燙染的關係，髮絲不但變得容易折斷，頭皮有些位置更變得稀疏。面對惱人又會影響外表的脫髮問題，學會日本「頭皮博士」的板羽忠德，獨創的「100秒板羽式按摩洗頭法」，只需6步便可輕鬆解決脫髮問題。

「100秒板羽式按摩洗頭法」只需在洗頭時，搭配6步的按摩指法去按摩頭皮約2分鍾。例如：女生額頭兩側的頭髮容易脫落，第一步是將洗頭手勢呈現「海星手形」，後將雙手指頭放在耳後位置，運用指腹以「Z形」的小幅度前後向頭皮上方震動，激刺頭皮的血液循環；第2步則是「手掌夾緊按壓」，是雙手十指交叉並用手掌底部的地方去接壓頭頂的頭皮，從而大面積地促進血液循環，改善頭頂髮量較稀少問題。

【按圖看】「頭皮博士」板羽忠德獨創6步的「100秒洗頭按摩防脫法」；每天只需100秒便可改善脫髮與頭皮經常出油問題？▼▼▼

+ 7

頭髮護理如皮膚保養一樣，都需要好好呵護，學會適合的洗頭防脫髮按摩手法後，挑選出一款好用、又不含香料和可致敏香料成分的洗頭水也是相當的重要，畢竟致敏化學品接觸頭皮後容易刺激毛毛囊，嚴重更可能引致紅疹。

消委會評測洗頭水：有22洗頭水款$100內，更獲高評分？

早前香港消委會評測市面60款洗頭水，進行化學和微生物檢測，發現有38款檢出二噁烷，接近樣本的6成，二噁烷可引致眼部與呼叫吸系統不適，微量的二噁烷不足更會構成健康疑慮，最好就是可免則免。

是次檢測的洗頭水樣本中，每瓶零售價約 由$45至$390，若以每10毫升/克大約零售價計，則由$0.64至$15.5，相差逾23倍。而當中有20支獲總評5分而售價只須$100以下。

▼▼▼按圖看：消委會評測洗頭水，獲最高分且$100以下共有20款 ，包括LUX、多芬、L'OREAL等，部份高分洗頭水只售$35.9／700ml，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

+ 16

同場加映：頭皮屑急救大法 | 去頭皮洗頭水邊隻好？附頭皮屑8個急救大法！▼▼▼

同場加映：洗頭｜髮型師揭6大洗頭常見誤區 洗頭水直接搽頭皮上致脫髮出油?▼▼▼