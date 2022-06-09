面霜推薦2022｜Olay高CP值　$149 NIVEA抗皺　10款安全無毒面霜

面霜推薦2022｜面霜在護膚步驟佔重要一環，而且一年四季都重要，市面上不同功效的面霜眾多，到底哪一款安全又無毒？如果肌膚缺水又會出現甚麼情況？水中銀（國際）生物科技有限公司曾就市面上26款暢銷面霜樣本進行檢測，最後有10款通過毒性測試，安心使用。



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面霜推薦2022｜10款水中銀安全面霜（lurehsu＠Instagram）

面霜推薦2022｜10款水中銀安全面霜

水中銀在萬寧、屈臣氏、指定銷售商店、藥房及 HKTVMALL 選購了25個品牌，共26個面霜樣本進行魚胚胎毒性檢測，當中包括La Roche-Posay、Nivea、Olay、Kiehl's等品牌。

水中銀結果發現，10個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、7個樣本為黃魚（代表品質合格）、9個樣本為紅魚（代表有待改善）；其中更有2款紅魚樣本，於急性毒及慢性毒方面不被通過，最低和最高急性毒樣本的毒性可相差近24倍。

面霜推薦2022｜愈低價的面霜，愈多有待改善的產品，代表價格愈高，有更多品質卓越的產品。（esthersupree＠Instagram）

面霜推薦2022｜高價格及低價格面霜樣本比較

在成分篩查中，水中銀參考了歐盟、美國、日本及中國化妝品法規安全標準及歐盟REACH高度關註物質（SVHC）列表，發現有1個面霜樣本含歐盟禁用成分甲基异噻唑啉酮，另外6個面霜樣本則含高度關註物質環五聚二甲基硅氧烷（D5），其中2個樣本更同時含有環己硅氧烷（D6）。

面霜檢測結果發現，26個樣本中，最高價格及最低價格的樣本價格相差22倍；而且愈低價的面霜，愈多有待改善的產品，代表價格愈高，有更多品質卓越的產品。

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皮膚專科蔣頌儀醫生：「皮膚屏障對保護皮膚很重要，是充當外部世界和身體之間的屏障。這屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥。此外，它可以保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。健康的角質層是一種『磚牆』結構，『磚塊』是角質細胞，而磚塊之間的『水泥灰漿』是細胞間脂質。」

面霜推薦2022｜皮膚屏障功能（水中銀）

面霜推薦2022｜假如皮膚屏障功能受損，可引起：



1. 水分易流失，皮膚會變得很乾燥



2. 皮膚的防禦性下降，對於各種物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應



3. 皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

