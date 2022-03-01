面霜也有隱藏用法？皮膚科醫師親授3招　高效保濕肌膚回復水嫩Q彈

冬季保養絕對少不了乳霜，尤其對乾性肌膚來說，乳霜更是一年四季必備品，可是乳霜除了作為保養最後的收尾之外，其實還有許多用法！日前韓國皮膚科醫師就分享了「用一次抵十次」的乳霜用法，簡單高效又不浪費！



1.乳霜+泥膜

1.乳霜+泥膜（小紅書@李藝恩Dr.meili）

一般來說，泥膜的清潔效果比較強，所以油份較少，上臉後容易乾燥，這時候搭配乳霜一起使用，不僅不會影響泥膜的吸附效果，也會提升保濕感，就連乾肌也能輕鬆在冬季敷泥膜！

2.乳霜+精油+保鮮膜

2.乳霜+精油+保鮮膜（小紅書@李藝恩Dr.meili）

保濕噴霧打底後，可以將乳霜混合精油，接著全臉均勻塗抹進行臉部按摩，接著使用保鮮膜覆蓋臉部五分鐘，幫助乳霜吸收，就能讓臉部保濕度及水嫩度UP UP。

3.冷藏乳霜+蘆薈

3.冷藏乳霜+蘆薈（小紅書@李藝恩Dr.meili）

將冷藏後的乳霜和蘆薈1:1混合後厚敷上臉，可以有效達到鎮定保濕效果。因為蘆薈的高滲透力可以幫助乳霜裡的有效成分更快被皮膚吸收，並有降低皮膚溫度的效果，非常適合夏天曬後的肌膚護理。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】