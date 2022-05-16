消委會髮膜｜21款含致敏成分　$1.2屈臣氏4.5分　哪款評分最高?

【消委會髮膜／沖洗式髮膜】為了保持頭髮貼服、具光澤、柔順，不少人會使用沖洗式髮膜，單單數分鐘便可以改善頭髮凌亂飛散、乾旱等問題，但有些人使用後出現痕癢、灼熱，甚至有脱髮情況，這是證明髮膜中含有可致敏防腐劑 CMIP/MI9混合物，哪一款髮膜才安全？不妨參考一下消委會曾推薦的8款獲4.5分以上高評無香料的沖洗式髮膜。



【消委會髮膜／沖洗式髮膜】8款消委會高評無香料沖洗式髮膜（lurehsu＠instagram）

【消委會髮膜】8款消委會高評無香料沖洗式髮膜 屈臣氏自家品牌最意外？

香港消費者委員會（消委會）早前試驗了市面上50款沖洗式髮膜，分別購自百貨公司、個人護理用品店、超級市場、美容用品連鎖店、化妝品專櫃和網店，每支／罐售價由約$14 至$680，售價懸殊，以每次用量為14ml的話，每次約需花費$1.2至$47.6不等；消委會就成分、使用方法、使用頻率與使用時間進行測試及評分，發現21款測試髮膜含高致敏性的致敏物新羚蘭醛、香料物質、CMIT/MIT混合物，更有8成髮膜含香料致敏成分。

消費者也發現，每日使用或使用時間較長的髮膜，與皮膚經常接觸，會增加出現皮膚過敏反應的機會。

▼▼▼【消委會髮膜／沖洗式髮膜】看看有哪8款高評無香料洗式髮膜▼▼▼