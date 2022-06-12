38歲桂綸鎂氣質美貌15年如一！靠維他命C抗氧化 4招佛系保養法

【桂綸鎂保養／不能說的秘密】由周杰倫及桂綸鎂主演的經典台灣電影《不能說的秘密》今年上映15週年，電影成功奠定桂綸鎂的氣質文青系女神形象。時隔15年，38歲的桂綸鎂依然風彩依舊，保樣得宜，美貌如15年前一樣無異，全靠4個佛系保養方法，女生們不妨可以參考一下。



為了紀念《不能說的秘密》上映15週年，台北電影節將會把這套經典電影進行戶外放映。桂綸鎂於2007年與周杰倫主演經典台灣電影《不能說的秘密》後於華人地區走紅，當中桂綸鎂因飾演穿越時空、熱愛彈琴的同學「路小雨」一角而令她的清純氣質形象深入民心。在走紅後，曾參演多套電影演出，不但四度入圍台灣金馬獎最佳女主角，更憑電影《女朋友。男朋友》勇奪最佳女主角，演技備受肯定。

桂綸鎂於2012年憑《女朋友。男朋友》奪金馬獎最佳女主角殊榮。（影片截圖）

除了演技實力外，桂綸鎂的凍齡美貌更是令人羨慕，現時38歲的桂綸鎂仍如15年前參演《不能說的秘密》般氣質非凡，全靠以下4個佛系保養方法維持：

桂綸鎂保養法│出門必做防曬

眾所周知，紫外線對皮膚的傷害甚大，會加速衰老，因此桂綸鎂十分重視防曬保養。除了工作之外，私下的桂綸鎂其實不愛化妝，日常外出通常都以素顏示人。不過，即使是素顏，她都一定會塗好防曬才出門，以保護肌膚免受紫外線傷害。

桂綸鎂保養法│《不能說的秒密》今年上映15週年，桂綸鎂美貌始終如一。

桂綸鎂保養法│補充維他命C

在飲食上，桂綸鎂十分注重營養均衡，其中特別著重補充維他命C。奇異果是充滿維他命C的水果，因此桂綸鎂每天早上起床都會吃兩個奇異果後再吃其他食物。如果不方便吃水果的話，桂綸鎂就會選擇用維他命C錠泡水喝，補充水分及維他命C，對抗氧化亦會有幫助。

桂綸鎂保養法│桂綸鎂特別著重補充維他命C。

桂綸鎂保養法│不會節食減肥

說得是佛系保養，桂綸鎂不像其他女星會節食減肥，她認為只要想吃就可以隨便吃大餐，適可而止便可，若為了減肥而刻意抑制慾望節食，反而很容易反彈導致反效果。而日常飲食上她會選擇清淡不油膩的輕食為主。另外，她亦有喝苦蕎茶的習慣，大讚苦蕎茶不但不苦，更有排毒減肥、降血脂及血壓的效果。

桂綸鎂保養法│桂綸鎂認為只要想吃就可以隨便吃大餐，適可而止便可。

桂綸鎂保養法│散步當運動

不少女生都會靠做運動來減肥，到健身房健身成為了很多人的日常。不過，桂綸鎂礙於演員的工作性質，忙起來往往要連續工作十多個小時，沒有固定的休息時間，難以維持定期運動的習慣。因此，桂綸鎂會把散步當運動，在午餐、外出等休息時間多抽10分鐘左右的時間散步快走來流汗，以提升新陳代謝。