蔡卓妍每日飲玫瑰枸杞花茶護膚　5款花茶補血氣改善皮膚暗沉

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-28 18:00

蔡卓妍（阿Sa）是公認的「童顏美女」，38歲的她保養得宜，加上娃娃臉，將近40歲依舊散發少女味；護膚固然不可少，原來她也經常自家製健康食品，最近還分享她最愛的養生花茶，滋潤養顏，她每天都飲。

蔡卓妍（阿Sa）對養生很有心得，她曾在內地社交平台小紅書上推介過「三棗水」這款養生飲品，對女性很有益處，特別是經期不順的女生，這次她再次向大家推薦一款養生花茶，這款花茶更有抗氧化和美白的功效，材料和製作方法都十分簡單，只需要10分鐘。

阿Sa表示自己每天都會沖一杯來喝，滋潤養顏，可以說是給皮膚的補品。

蔡卓妍（阿Sa）在小紅書向大家分享她的養生小秘訣，就是這杯黑枸杞玫瑰花茶。（蔡卓妍@小紅書）

▼▼▼【蔡卓妍養生玫瑰枸杞花茶製作方法】▼▼▼

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黑枸杞玫瑰花茶補血氣 改善皮膚暗沉

劉芷寧中醫師表示，黑枸杞玫瑰花茶有疏肝滋腎、緩和情緒、補血氣功效，有助養顏和延緩皮膚衰老；若本身臉色沒光澤，飲用可改善皮膚暗沉問題；還對肝及胃也有調理作用，有助消化，也很適合有失眠健忘人士。

不過，花茶並不是人人適合，特別是哺乳期女性、孕婦、女性生理期和腸胃欠佳者皆不宜飲用。

另外，有些女生每天都會飲花茶，但如果正值生理期、孕婦、產婦、體質偏寒者、陽虛體質者和脾胃虛弱者則不建議，小孩、大病、久病和長期病患者，服用前亦應諮詢註冊中醫師。

黑枸杞玫瑰花茶以外，劉芷寧中醫師亦推薦5款花茶，具美顏護膚功效，製法簡單。

▼▼▼【按圖詳看5款中醫師推介養顏花茶】▼▼▼

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劉芷寧中醫師表示花茶並不是人人都適合飲用，經期期間或者孕婦都盡量避免。（劉芷寧Facebook）

▼▼▼【同場加映：蔡卓妍（阿Sa）養生「三棗水」製作方法，男生孕婦都飲得？延伸閱讀】▼▼▼

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