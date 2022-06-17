REVLON露華濃負債258億申請破產　盤點5大皇牌熱賣粉底液、唇釉

【REVLON破產／露華濃負債】美國化妝品集團REVLON（露華濃）在6月15日於美國法院申請破產保護，表示無法面對高達33.1億美元（約258億港元）的債務負擔，同時亦受到成本上升、供應鏈遇阻等問題困擾。REVLON（露華濃）成立至今有90年的品牌歷史，眼影盤、指甲油、唇釉等都是REVLON的皇牌熱賣產品。以下《01女生》就為大家推薦5大REVLON的必買產品，女生們可以把握時間入手。



6月15日，REVLON（露華濃）於美國向法院申請破產保護，透露集團正面對沉重的財政壓力。當中，截至3月31日，露華濃的長期債務為33.1億美元（約258億港元），同時更出現成本上升、供應鏈遇阻等問題，表示無法獲得充足且定期的原材料供應，令公司無法滿足客戶對產品的需求。如果今次的破產保護申請獲批，REVLON有望可獲得5.75億美元（約44.85億港元）的融資，讓公司得以繼續保持日常營運。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON於美國向法院申請破產保護。

REVLON於1932年於美國成立，成功以第一款產品實色指甲油打響名堂，其後更推出不掉色唇膏系列，成為了當時美國女生人手必備的一支唇膏，令REVLON擠身入歐美美妝巨頭品牌的行列，成為Estée Lauder、L'OREAL集團的勁敵。直至1996年，更成功於美國上市，旗下的品牌還包括Elizabeth Arden、Juicy Couture等。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON於1932年於美國紐成立，成功以第一款產品實色指甲油打響名堂。

REVLON自1932年成立至今已有90年歷史，曾推出多款突破性的皇牌彩妝產品，加上價錢相宜，性價比高，成為了人氣開架彩妝品牌之一。以下就為大家推薦5大REVLON的必買產品：

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│純素快乾指甲油 $48 （REVLON）

REVLON成立時以經典的實色指甲油起家，在生產指甲油方面有一定的保證和經驗。除著時代、技術與潮流的發展，REVLON推出了純素快乾指甲油，採用特別研發的專利配方，色彩濃郁，只需掃上一層便已經極速快乾。此外，更蘊含高達78%天然成分及強效護甲複合物，當中的維他命E及維他命B5能有效強化指甲。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│純素快乾指甲油 $48 （REVLON）

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│持久無瑕水潤粉底液 $179 （REVLON）

REVLON的持久無瑕水潤粉底液一向都是品牌的皇牌產品之一，就連前女少時代成員Jessica（鄭秀妍）都是捧場客之一。粉底液分別有混合性及乾性兩個版本，迎合不同的肌膚需要。粉底採用時間鎖延技術（Time Release Technology），令妝容持久不脫色，均勻貼服，更有防汗抗溶妝效果，加強底妝持久度。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│持久無瑕水潤粉底液 $179 （REVLON）

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│持久鏡光絲滑唇釉 $98 （REVLON）

受疫情影響，女生長期都需要戴口罩，以為免影響妝容，一枝不掉色的唇釉便十分重要。REVLON的持久鏡光絲滑唇釉色彩豐盈飽滿，防褪色，能夠持久長效16小時​，並蘊含滋潤保濕黑加侖子油及維他命E，不乾燥不脫落，質感輕盈滋潤。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│持久鏡光絲滑唇釉 $98 （REVLON）

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│8色迷你眼影盤 $128 （REVLON）

REVLON的8色迷你眼影盤糅合各種深淺色調的眼影，齊備霧面和帶金屬光澤的珠光質地，可以締造極富變化及層次感的眼妝。眼影高度濃郁顯色，粉質絲滑細膩，24小時全日持久鎖色，不怕溶妝。另外，纖薄小巧的包裝設計更方便隨時補妝或到酒店Staycation時使用。

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│8色迷你眼影盤 $128 （REVLON）

【REVLON破產／露華濃負債】REVLON產品推薦│持久修形眉筆 $68 （REVLON）

2in1持久修形防水眉筆同樣是REVLON的皇牌熱賣產品之一，附有的平頭設計眉筆及眉刷能精準地勾劃出細緻的眉峰，筆芯軟硬適中，顯色度高，可以輕鬆化出韓式一字眉或歐美風眉妝。持久度長達24小時，防水防汗不脫色，防暈染。