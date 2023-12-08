定妝噴霧推薦2023｜17款好用定妝保濕噴霧:NYX、MAKE UP FOR EVER

定妝保濕噴霧推薦2023｜女生們化妝時最害怕的就是脫妝問題，除了使用蜜粉外，想加強定妝效果，大家可以用上定妝保濕噴霧及蜜粉，雙管齊下防止弄花妝容！以下《01女生》就為大家精選了2023好用定妝保濕噴霧推介，當中包括MAKE UP FOR EVER、Urban Decay、NYX等大熱化妝品品牌！



大家都知道夏天天氣悶熱，容易因汗水而出現溶妝問題。其實秋冬季天氣乾燥，上底妝後更容易龜裂情況而浮粉脫妝！想加強定妝效果，女生們不妨可以配合蜜粉及定妝保濕噴霧一起使用，雙管齊下以加強定妝。出油量大的女生可以於上粉底後先噴一層定妝噴霧，待乾後再補上一層蜜粉。而出油量小的女生則可以先用蜜粉為底妝定妝，之後才使用定妝噴霧。想要妝容持久，定妝保濕噴霧必不可少，《01女生》就為大家精選以下10+好用定妝保濕噴霧推介2023：

定妝噴霧推薦2023｜1. Makeup Revolution 玻尿酸保濕定妝噴霧 100ml

Revolution Hyaluronic Fixing Spray 富含透明質酸鈉，能夠滲透肌膚並保持水潤，令肌膚豐盈水嫩，更長時間地保持妝容。

定妝噴霧推薦2023｜Makeup Revolution 玻尿酸保濕定妝噴霧 100ml HKD$68 (lookfantastic)

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定妝噴霧推薦2023｜2. Anastasia Beverly Hills定妝噴霧 100ml

Anastasia Beverly Hills的定型噴霧，可以噴出細密的水霧，能立即消除底妝浮粉、斑駁情況。用後可帶來自然水潤效果，恢復光澤，更有淡淡的椰子香草香味。

定妝噴霧推薦2023｜2. Anastasia Beverly Hills定妝噴霧 100ml HKD$262 (lookfantastic)

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定妝噴霧推薦2023｜3. NYX 專業化妝露水噴霧 60ML

這款來自開架美國品牌NYX，品牌以性價比高著名，每天日常使用亦不心痛！這款噴頭大小適中，水珠不會太大，成份中含維他命B3，能夠防止妝容氧化變黃，持妝同時幫肌膚保濕！

定妝噴霧推薦2023｜ NYX 專業化妝露水噴霧 60ML HKD$78 (lookfantastic)

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定妝噴霧推薦2023｜4. Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水 100ML

Caudalie的Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水，又被美稱為「皇后水」，亦是不少女星、化妝師的愛用品之一！這支「皇后水」除了作保濕噴霧之外，還能當作化妝水和定妝之用。成份當中融合天然精油和植物萃取成分：玫瑰、橙花水、迷失香和薄荷精油等，清涼觸感加上清新的花香氣，很適合夏天使用！

定妝噴霧推薦2023｜Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚 100ML HKD$145.5 (lookfantastic)

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定妝噴霧推薦2023｜5. Illamasqua Hydra Setting Spray 100ML

採用親膚配方，富含胺基酸有助保濕、定妝及延長妝容持久度。即使在極端溫度下，都可以打造無瑕水潤效果。

定妝噴霧推薦2023｜ Illamasqua Hydra Setting Spray 100ML HKD$194 (lookfantastic)

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定妝噴霧推薦2023｜6. MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 (new version in 2023) 100ML

MAKE UP FOR EVER除了蜜粉擁有高評價外，水氧定妝噴霧亦是另一個大受好評的定妝神器。MAKE UP FOR EVER 水氧定妝噴霧含豐盈水潤配方，保濕及持妝長達12小時，並為肌膚提升水份。即使是如閃片、閃粉等不同妝效亦可輕鬆定妝。

定妝噴霧推薦2023｜MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 (new version in 2023) 100ML $250

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定妝噴霧推薦2023｜7. URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 118ML

URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧能令妝容持久16小時，避免出現溶妝、乾裂、褪色、或細紋等情況。此外，定妝噴霧更能降低妝容溫度，固定粉底、眼影、胭脂和遮瑕霜，無懼天氣潮濕炎熱導致脫妝問題。

定妝噴霧推薦2023｜ URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 (118ML) $280

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定妝噴霧推薦2023｜8. M.A.C COSMETICS妝前瞬間定妝噴霧 100ML

M.A.C的定妝噴霧在妝前使用可有令肌膚保濕、舒緩的作用，而上完底妝後再用可令妝容長效保鮮達12小時。此外，不但讓粉狀彩妝更顯色，更可噴濕棉花棒後輕輕抹走出界的妝容，不用擔心底妝被抹走。

定妝噴霧推薦2023｜M.A.C COSMETICS妝前瞬間定妝噴霧 (100ML) $230

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定妝噴霧推薦2023｜9. shu uemura unlimited 持妝定妝噴霧 100ML

shu uemura unlimited持妝定妝噴霧主打18小時持妝鎖色效果，定妝噴霧含有養膚甘油保濕分子，全膚質皆適用。噴霧均勻分布在妝容上，尤如於肌膚上形成薄膜，保濕定妝同時維持輕透感，讓底妝持妝18小時。

定妝噴霧推薦2023｜ Shu Uemura unlimited 持妝定妝噴霧 (100ML) $280

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定妝噴霧推薦2023｜10. Dior 恆久貼肌定妝噴霧 100ML

Dior恆久貼肌定妝噴霧以微擴散方式於肌膚留下薄紗般的清爽表層，在完妝後用作定妝，不會造成底妝變色，並延長持妝效果。而且配方凝聚大量水分及野生三色堇萃取，賦予肌膚水潤呵護感，全日定妝並同時補水。

定妝噴霧推薦2023｜Dior 恆久貼肌定妝噴霧 (100ML) $310

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定妝噴霧推薦2023｜11. TOO FACED Makeup Insurance setting spray 118ML

TOO FACED的包裝總是充滿少女情懷，配上淡淡椰子香氣，令人倍覺清新！這款作為補濕型多用途噴霧有助鎮靜肌膚，亦可用作妝前產品以及妝後定型，不過因為補濕型關係，它的控油能力較弱，比較適合混合偏乾肌女生。

定妝噴霧推薦2023｜TOO FACED Makeup Insurance setting spray 118ML HKD$240

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定妝噴霧推薦2023｜12. CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Setting spray 輕盈無瑕定妝噴霧 100ML

Charlotte Tilbury 中的品牌皇牌就是 AIRbrush 彩妝系列，創造出每 1 分鐘售出 1件的驕人成績。而作為 AIRbrush 系列的這款輕盈無瑕定妝噴霧，質地清爽但能夠隱藏毛孔，並具一定控油、持妝度，難怪網絡上好評滿滿。另外成份中的蘆薈、日本綠茶、芳香樹脂等成份，天然到敏感肌女生亦能使用！

定妝噴霧推薦2023｜CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Setting spray 輕盈無瑕定妝噴霧 100ML HKD$230

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定妝噴霧推薦2023｜13. Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120ML

作為人氣之選之一的Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧，特別深受油肌女生喜愛。這款無添加酒精、清爽不黏膩的噴霧略帶清新的橙香，成份中的零毛孔無瑕細緻粉末能夠有效地分散面上表面光線的粒子，減少面上油光及即時修飾粗大的毛孔，締造霧面妝感。

定妝噴霧推薦2023｜Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120ML HKD$100 (selfridges)

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定妝噴霧推薦2023｜14. CLARINS 長效定妝噴霧 50ML

CLARINS 一向主打天然，這款玻璃樽身的定妝噴霧顏值與內含並有，噴霧很細加上帶有玫瑰的香氣，感覺很像在噴香氛一樣，非常適合具儀式感的女生！成份中使用葡萄柚萃取及有機大馬士革玫瑰水，可以長效定妝最少8小時，即時令底妝更貼面，面上更感覺清新、保濕。

定妝噴霧推薦2023｜ CLARINS 長效定妝噴霧 50ML HKD$280

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