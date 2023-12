定妝噴霧推薦2023｜17款好用定妝保濕噴霧:NYX、MAKE UP FOR EVER

定妝保濕噴霧推薦2023|女生們化妝時最害怕的就是脫妝問題,除了使用蜜粉外,想加強定妝效果,大家可以用上定妝保濕噴霧及蜜粉,雙管齊下防止弄花妝容!以下《01女生》就為大家精選了2023好用定妝保濕噴霧推介,當中包括MAKE UP FOR EVER、Urban Decay、NYX等大熱化妝品品牌!



大家都知道夏天天氣悶熱,容易因汗水而出現溶妝問題。其實秋冬季天氣乾燥,上底妝後更容易龜裂情況而浮粉脫妝!想加強定妝效果,女生們不妨可以配合蜜粉及定妝保濕噴霧一起使用,雙管齊下以加強定妝。出油量大的女生可以於上粉底後先噴一層定妝噴霧,待乾後再補上一層蜜粉。而出油量小的女生則可以先用蜜粉為底妝定妝,之後才使用定妝噴霧。想要妝容持久,定妝保濕噴霧必不可少,《01女生》就為大家精選以下10+好用定妝保濕噴霧推介2023:

定妝噴霧推薦2023|1. Makeup Revolution 玻尿酸保濕定妝噴霧 100ml

Revolution Hyaluronic Fixing Spray 富含透明質酸鈉,能夠滲透肌膚並保持水潤,令肌膚豐盈水嫩,更長時間地保持妝容。

定妝噴霧推薦2023|Makeup Revolution 玻尿酸保濕定妝噴霧 100ml HKD$68 (lookfantastic)

定妝噴霧推薦2023|2. Anastasia Beverly Hills定妝噴霧 100ml

Anastasia Beverly Hills的定型噴霧,可以噴出細密的水霧,能立即消除底妝浮粉、斑駁情況。用後可帶來自然水潤效果,恢復光澤,更有淡淡的椰子香草香味。

定妝噴霧推薦2023|2. Anastasia Beverly Hills定妝噴霧 100ml HKD$262 (lookfantastic)

定妝噴霧推薦2023|3. NYX 專業化妝露水噴霧 60ML

這款來自開架美國品牌NYX,品牌以性價比高著名,每天日常使用亦不心痛!這款噴頭大小適中,水珠不會太大,成份中含維他命B3,能夠防止妝容氧化變黃,持妝同時幫肌膚保濕!

定妝噴霧推薦2023| NYX 專業化妝露水噴霧 60ML HKD$78 (lookfantastic)

定妝噴霧推薦2023|4. Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水 100ML

Caudalie的Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水,又被美稱為「皇后水」,亦是不少女星、化妝師的愛用品之一!這支「皇后水」除了作保濕噴霧之外,還能當作化妝水和定妝之用。成份當中融合天然精油和植物萃取成分:玫瑰、橙花水、迷失香和薄荷精油等,清涼觸感加上清新的花香氣,很適合夏天使用!

定妝噴霧推薦2023|Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚 100ML HKD$145.5 (lookfantastic)

定妝噴霧推薦2023|5. Illamasqua Hydra Setting Spray 100ML

採用親膚配方,富含胺基酸有助保濕、定妝及延長妝容持久度。即使在極端溫度下,都可以打造無瑕水潤效果。

定妝噴霧推薦2023| Illamasqua Hydra Setting Spray 100ML HKD$194 (lookfantastic)

定妝噴霧推薦2023|6. MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 (new version in 2023) 100ML

MAKE UP FOR EVER除了蜜粉擁有高評價外,水氧定妝噴霧亦是另一個大受好評的定妝神器。MAKE UP FOR EVER 水氧定妝噴霧含豐盈水潤配方,保濕及持妝長達12小時,並為肌膚提升水份。即使是如閃片、閃粉等不同妝效亦可輕鬆定妝。

定妝噴霧推薦2023|MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 (new version in 2023) 100ML $250

定妝噴霧推薦2023|7. URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 118ML

URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧能令妝容持久16小時,避免出現溶妝、乾裂、褪色、或細紋等情況。此外,定妝噴霧更能降低妝容溫度,固定粉底、眼影、胭脂和遮瑕霜,無懼天氣潮濕炎熱導致脫妝問題。

定妝噴霧推薦2023| URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 (118ML) $280

定妝噴霧推薦2023|8. M.A.C COSMETICS妝前瞬間定妝噴霧 100ML

M.A.C的定妝噴霧在妝前使用可有令肌膚保濕、舒緩的作用,而上完底妝後再用可令妝容長效保鮮達12小時。此外,不但讓粉狀彩妝更顯色,更可噴濕棉花棒後輕輕抹走出界的妝容,不用擔心底妝被抹走。

定妝噴霧推薦2023|M.A.C COSMETICS妝前瞬間定妝噴霧 (100ML) $230

定妝噴霧推薦2023|9. shu uemura unlimited 持妝定妝噴霧 100ML

shu uemura unlimited持妝定妝噴霧主打18小時持妝鎖色效果,定妝噴霧含有養膚甘油保濕分子,全膚質皆適用。噴霧均勻分布在妝容上,尤如於肌膚上形成薄膜,保濕定妝同時維持輕透感,讓底妝持妝18小時。

定妝噴霧推薦2023| Shu Uemura unlimited 持妝定妝噴霧 (100ML) $280

定妝噴霧推薦2023|10. Dior 恆久貼肌定妝噴霧 100ML

Dior恆久貼肌定妝噴霧以微擴散方式於肌膚留下薄紗般的清爽表層,在完妝後用作定妝,不會造成底妝變色,並延長持妝效果。而且配方凝聚大量水分及野生三色堇萃取,賦予肌膚水潤呵護感,全日定妝並同時補水。

定妝噴霧推薦2023|Dior 恆久貼肌定妝噴霧 (100ML) $310

定妝噴霧推薦2023|11. TOO FACED Makeup Insurance setting spray 118ML

TOO FACED的包裝總是充滿少女情懷,配上淡淡椰子香氣,令人倍覺清新!這款作為補濕型多用途噴霧有助鎮靜肌膚,亦可用作妝前產品以及妝後定型,不過因為補濕型關係,它的控油能力較弱,比較適合混合偏乾肌女生。

定妝噴霧推薦2023|TOO FACED Makeup Insurance setting spray 118ML HKD$240

定妝噴霧推薦2023|12. CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Setting spray 輕盈無瑕定妝噴霧 100ML

Charlotte Tilbury 中的品牌皇牌就是 AIRbrush 彩妝系列,創造出每 1 分鐘售出 1件的驕人成績。而作為 AIRbrush 系列的這款輕盈無瑕定妝噴霧,質地清爽但能夠隱藏毛孔,並具一定控油、持妝度,難怪網絡上好評滿滿。另外成份中的蘆薈、日本綠茶、芳香樹脂等成份,天然到敏感肌女生亦能使用!

定妝噴霧推薦2023|CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Setting spray 輕盈無瑕定妝噴霧 100ML HKD$230

定妝噴霧推薦2023|13. Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120ML

作為人氣之選之一的Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧,特別深受油肌女生喜愛。這款無添加酒精、清爽不黏膩的噴霧略帶清新的橙香,成份中的零毛孔無瑕細緻粉末能夠有效地分散面上表面光線的粒子,減少面上油光及即時修飾粗大的毛孔,締造霧面妝感。

定妝噴霧推薦2023|Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120ML HKD$100 (selfridges)

定妝噴霧推薦2023|14. CLARINS 長效定妝噴霧 50ML

CLARINS 一向主打天然,這款玻璃樽身的定妝噴霧顏值與內含並有,噴霧很細加上帶有玫瑰的香氣,感覺很像在噴香氛一樣,非常適合具儀式感的女生!成份中使用葡萄柚萃取及有機大馬士革玫瑰水,可以長效定妝最少8小時,即時令底妝更貼面,面上更感覺清新、保濕。

定妝噴霧推薦2023| CLARINS 長效定妝噴霧 50ML HKD$280

