一日一面膜比奇蹟七水法更保濕？3類人不適合　3款高保濕天然面膜

奇蹟七水法／七水保養法在韓國娛樂圈和網紅界都非常流行，指可以令皮膚，更吸水，更保濕，呈現不一樣的透亮感，連李多海、范冰冰、倪晨曦也是用家，韓國節目《GET IT BEAUTY》就曾實測「奇蹟七水法」與「一日一面膜」哪一個方法更保濕。



一日一面膜比奇蹟七水法更保濕？（chenxin.y＠Instagram）

一日一面膜比奇蹟七水法更保濕？

「奇蹟七水法／七水保養法」其實是把化妝水敷在臉上的次數達到7次，因為要敷上7層的關係，所以更要確保化妝水成分是否溫和不刺激，不含酒精、香料等等，而且不應該就一次大量使用化妝水而是逐次少量，並且多次溫柔輕拍在肌膚上，因為這樣可以令皮膚更能吸收到保養品。

《GET IT BEAUTY》實測一日一面膜與奇蹟七水法。（《GET IT BEAUTY》擷圖）

在韓國節目《GET IT BEAUTY》發現，敷面膜的效果，會因應膚質而異，有些人會愈敷愈薄，有些人則是愈來愈好，節目中專家指，面膜防腐劑含量很高，最安全是選用添加物較少的面膜，而且絕對不能敷太久，最多15分鐘就要拿下來了；而「一日一面膜」保濕效果會比「奇蹟七水法」見效，但專家建議，在肌膚健康狀況下採用，不要為期太長，見效後要給皮膚休養，與肌膚浸在水裡太長的道理一樣，肌膚屏障力因而下降，另外一旦發現異狀，需立刻暫停。

專家建議敷面膜小技巧。（vicky.lu.803＠Instagram）

1. 不用先保養，直接敷

敷面膜前不用塗太多護膚品，以免阻礙吸收或營養過剩，而導致生暗瘡與肉芽，美容專業李恩珠教授在節目中建議，洗臉後，用化妝水或爽膚水（TONER）先擦一擦，再敷上面膜，吸收效果會更好。

2. 保濕型才能每天敷

面膜有不同功能，但美白、去角質、抗皺是不能日日敷，因為那些面膜含果酸、煥膚等太刺激成分，而且每天敷，肌膚會麻木，失去效果，只有單純補水的面膜才可每天敷。

3. 敏感、油性肌、月經前先不要嘗試

由於面膜防腐劑多，敏感肌膚便不建議「一日一面膜」，以免出現過敏情況，而每天敷對油性肌也太過滋潤，幾天也吸收不少了會出暗瘡粉刺，因此還是保持2-3天的頻率比較好，千萬不要一天敷2片；另外，月經前油脂分泌旺盛，這時也不要日日敷。

最後，《GET IT BEAUTY》也推薦3款保濕效果好且天然的面膜：