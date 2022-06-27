防水睫毛液測試｜Clinique敏感肌首選　GIVENCHY細緻 Pony推薦第1

防水睫毛液測試｜夏天汗水、油脂交融，一定要找防水、防油的美妝才可以令妝容持久，韓國美妝節目《Get it Beauty》抽選了市面上最受歡迎的22支睫毛液，利用韓國皮膚科學研究院的檢測，進行了防水睫毛液測試，最後得出了5支最持久的防水睫毛液，女生終於可以不再飽受脫妝的困擾。



防水睫毛液在夏日非常重要。（jennierubyjane＠Instagram）

韓國美妝節目推薦5大防水睫毛液

韓國美妝節目《Get it Beauty》每集都會為觀眾介紹韓國正流行的美妝趨勢，並挑選當中最受歡迎的產品進行實測。節目邀請了韓國皮膚科學研究院為22支睫毛液進行檢測，希望透過科學技術測試出真正防水的睫毛液。

防水睫毛液測試｜韓國美妝節目《Get it Beauty》就市面上最受歡迎的22支睫毛液進行了防水睫毛液測試。（《Get it Beauty》截圖）

研究人員先要求測試者清洗手臂並靜置30分鐘，於指定的手臂範圍塗上相同份量的睫毛液後，利用專業儀器觀察睫毛液於皮膚上的狀態。測試者在睫毛液乾透後便把手臂浸泡於熱水中，浸泡15分鐘後重複此步驟2次，待睫毛液乾透後再次利用儀器觀察睫毛液的狀態，從睫毛液於皮膚上的殘留結果選出防水睫毛液Top 5。

防水睫毛液測試｜第5位：CLIO 極緻捲翹超防水睫毛液 （1號纖長型）

防水睫毛液第5位：CLIO 極緻捲翹超防水睫毛液 （1號纖長型）

CLIO睫毛液效果纖長，有效打造展現根根分明的睫毛，輕盈配方能減輕睫毛負擔，塗抹一層便擁有豐盈捲翹感。產品的防水效果出眾，而且價錢親民，小資女生絕對不要錯過。

防水睫毛液測試｜第4位：GIVENCHY Noir Couture Waterproof 4 in 1 Mascara（ N° 1 BLACK VELVET）

防水睫毛液第4位：GIVENCHY Noir Couture Waterproof 4 in 1 Mascara（ N° 1 BLACK VELVET）

睫毛液擁有三重角度彈性纖維睫毛刷頭，透過三段式刷頭的空隙將睫毛液帶到睫毛上，即時營造濃密鬈曲的效果。最前端的細緻刷頭有效顧及眼頭與眼尾的細緻位置，令眼妝更亮麗。唯一缺點便是專櫃品牌的化妝品價值較高。

防水睫毛液測試｜第3位：Clinique Lash Power Mascara

防水睫毛液第3位：Clinique Lash Power Mascara

Clinique睫毛液專為亞洲女生細而短的直硬睫毛設計，於韓國非常受歡迎，全因其細緻刷頭有效照顧每一根睫毛。產品只需溫水即可卸除，更通過眼科醫生測試，是敏感肌女生的首選。

防水睫毛液測試｜第2位：Dreskin 2way mascara

防水睫毛液第2位：Dreskin 2way mascara

睫毛液的特別之處為雙刷頭，方便照顧上下睫毛。於節目的持久力測試中，脫妝度為0%，是夏天進行海上運動的首選。

防水睫毛液測試｜第1位：Lilybyred持久捲翹防水睫毛液

防水睫毛液第1位：Lilybyred持久捲翹防水睫毛液

Lilybyred的睫毛液共有5個色號，當中較特別的是2號玫瑰啡色與3號薑黃啡色，美妝紅人Pony也曾於其化妝教學中推薦這2個色號。這次上榜的是05號黑棕色，顏色柔和自然。