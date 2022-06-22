身體護理｜@cosme好物推薦：改善臀部暗沉、無添加石舒緩皂濕疹

身體護理｜夏天來臨，背部怎可以有暗瘡？手肘、腳板怎能有死皮？當然要美美的、白白的示人，因而身體護理與呵護面部肌膚一樣重要；香港@cosme早前便推介了8款身體護理好物，讓女生在夏日偷偷變靚。



@cosme身體護理好物推薦： Pelican 美胸嫩膚石皂

@cosme身體護理好物推薦： Pelican 美胸嫩膚石皂

女生因為長期穿著內衣，日常容易造成磨擦及黑色素沉澱，美胸嫩膚石採用玫瑰花造型，可直接用中間凹陷處按摩胸部，就連乳頭部分也能得到很好的照顧。特別解決乳腺分泌比較發達，或因內衣悶焗，而產生尷尬的異味。無添加配方，可放心使用。

@cosme身體護理好物推薦：MAPUTI 敏感部位有機香味美白乳霜

@cosme身體護理好物推薦：MAPUTI 敏感部位有機香味美白乳霜

MAPUTI美白乳霜弱酸性，溫和的敏感部位有機香味美白乳霜，配合獨家開發的長效香氣配方，使肌膚像剛洗完澡般潔淨透白；日本製造，安心使用。

@cosme身體護理好物推薦：Pelican 臀部用蜜桃皂

@cosme身體護理好物推薦：Pelican 臀部用蜜桃皂

臀部用蜜桃皂針對久坐、內褲摩擦產生的臀部肌膚暗沉、粗糙。含天然磨砂去角質成分及美容保濕精華成分，只需打圈起泡後洗淨，即可改善臀部的皮膚問題，恢復光潔柔嫩。

容易摩擦而變得粗糙暗沉的部位，如手肘、腋下、大腿根部等都可使用。

@cosme身體護理好物推薦：Liberta 白滑美指乳霜 (日夜版)

@cosme身體護理好物推薦：Liberta 白滑美指乳霜 (日夜版)

乳霜含富勒烯和角鯊烷油，具抗氧化、緊緻和抗衰老功效，保持潤澤Q彈。白滑美指乳霜方便隨身攜帶，除保濕外更可填補雙手細紋及提亮膚色；睡前用夜間修復美白乳霜可於睡眠期間持續美白雙手。

@cosme身體護理好物推薦：isshi 頭髮精華

@cosme身體護理好物推薦：isshi 頭髮精華

isshi 頭髮精華添加乙醛酸成分，在家就能簡單使用的酸熱謢理，用吹風機時向下吹，通過加熱使秀髮更有光澤，順直秀髮，媲美salon treatment效果。

日常護髮：洗髮後，取適 量塗抹於整個頭髮。大約 3分鐘後徹底沖洗。

加強護髮：洗髮後，取適 量塗抹於整個頭髮。然後用熱毛巾包裹頭髮約 20 分鐘。

@cosme身體護理好物推薦：MUSEE WHITENING 牙齒美白海棉

@cosme身體護理好物推薦：MUSEE WHITENING 牙齒美白海棉

專為護理牙齒而製，添加「分割多聚磷酸護理液」的海綿式潔牙產品；採用特許技術精製而成，能浮起齒面污垢並清除，具保護膜玏效；只需輕輕擦拭牙齒表面，即可去除齒面污垢，不用水也可清潔。

@cosme身體護理好物推薦：Pelican 無添加藥用石皂

@cosme身體護理好物推薦：Pelican 無添加藥用石皂

Pelican石皂無添加成分，不含對羥基 苯甲酸酯、著色劑、防腐劑、礦物油、酒精和香料，清潔成分適合乾性皮膚，有效防止肌膚粗糙，連濕疹肌也可舒緩；使用附帶起泡網起 出細膩的泡沫，輕柔地清洗肌膚，再用溫水洗淨，不要給肌膚留下肥皂。

@cosme身體護理好物推薦：AYURA 美活沙 醒膚陶瓷按摩板

@cosme身體護理好物推薦：AYURA 美活沙 醒膚陶瓷按摩板

日本石川黑手作的陶瓷按摩板能有效解除肌膚的僵硬感，促進循環；極致講究的外型能抓住肌膚，按揉放鬆，從底唇按壓䆁放老廢物質。用法簡單，只要將精華擦上半臉，再運用美活沙陶瓷按摩板從臉中央朝耳方按摩，便可改善臉色與精緻臉型。

（資料來源：@cosme）