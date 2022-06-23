Daiso旗艦店進駐旺角！300円店Threeppy登場　20+必買推介$12起

【Daiso旗艦店／Threeppy香港】Daiso Japan旗艦店進駐旺角！Daiso Japan自去年進駐香港以來迅速於全港各區開設多間分店。當中，香港首間Daiso Japan旗艦店將於於6月24日進駐旺角，店鋪佔地約12,200平方尺，提供超過13,000款貨品。另外，更首度將Daiso旗下的日本人氣300円店Threeppy引入香港，發售多款日式雜貨，《01女生》就率先為大家直擊Daiso旗艦店及Threeppy的必買產品！



香港首間Daiso Japan旗艦店設於旺角創興廣場，店鋪佔地約12,200平方尺，提供超過13,000款貨品，並涵蓋更多日本直送商品，當中包括日用品、收納用品、美妝產品、食品、餐具等，大部分產品都以$12均一價發售。

香港首間Daiso Japan旗艦店設於旺角創興廣場（蘇煒然 攝）

另外，為慶祝Daiso Japan 50週年，Daiso更推出了50週年限定增量商品包括增量不織布口罩（普通尺寸）、增量加厚除菌濕紙巾、增量便攜裝加厚除菌濕紙巾、增量背心購物膠袋及增量即棄筷子等，部份商品增量高達50%，變相可以接近半價入手，非常抵買。貨品數量有限，售完即止。

Daiso更推出50週年限定增量商品（蘇煒然 攝）

Daiso的產品價錢相宜之餘，不少產品都有好口碑，值得女生們入手。美妝產品方面，出名好用的有化妝掃洗滌劑、眉毛雨衣、便攜化妝掃、一次性棉花棒等，全部都好評如潮，吸引不少女生回購。

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Daiso更首次同場引入全新品牌Threeppy！Threeppy於2018年成立，於日本國內開設250間分店，並在3個海外國家和地區開設15間分店。Threeppy於Daiso Japan原有的基礎上，以「300日元開始的快樂生活」為主題，主打灰色、粉紅色、薄荷綠色等灰調色彩的設計飾品、家品、餐具及時尚配件等日式雜貨，產品中約90%更為原創產品。

Daiso旗艦店│日本人氣300円店Threeppy首度引入香港（蘇煒然 攝）

Threeppy的產品不少都以簡約設計再配上糖果色調，例如抱枕、餐具、收納用品等，放在家中使用可為家居增添少女感。此外，Threeppy更有推出自家飾品，當中包括耳環、髮飾等，不少都設計精美，可以配襯不同的時尚造型。

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此外，Threeppy更有不少好用的美妝好物。當中，必入的抵買推介就有Gel甲UV-LED燈及指甲打磨機，售價只是$39，值得美甲控入手。另外，亦有$60的便攜加濕器，使用USB充電後可以隨時當保濕噴霧使用，補妝必備。而化妝掃套裝亦由$39起就可以買到，性價比高。

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