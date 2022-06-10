Daiso香港12蚊店50週年優惠：分店限定產品增量50%　即半價入手？

【Daiso香港｜Daiso大創12蚊店減價優惠】港人最愛的Daiso大創12蚊店踏入50週年，早前更推出了50週年限定增量商品，其中防疫不織布口罩更增量高達50%，變相以67折入手口罩。女生們向來都喜愛逛Daiso，搜羅可愛實用小物，以下《01女生》就為大家精選8大女生實用商品，以及推介必搶的限定增量商品，快把它們全入手回家吧！



Daiso早前為了慶祝50週年，特意推出了特別商品，全線Daiso Japan分店均推出了50週年限定增量商品！增量商品主要以實用類為主，大量防疫法寶可供選購，包括增量不織布口罩（普通尺寸）、增量加厚除菌濕紙巾、增量便攜裝加厚除菌濕紙巾、增量背心購物膠袋及增量即棄筷子等。只要認住包裝上「增量」字眼，便是50週年限定增量商品，部份商品增量高達50%，變相可以接近半價入手產品。

▼▼▼【按圖看】Daiso大創12蚊店減價優惠｜50週年限定增量商品詳情▼▼▼

全線Daiso Japan分店均有售並已正式上架，所有貨品數量有限，售完即止，有興趣的朋友便要盡早入手！另外，不同分店還有更多種類的50週年限定增量商品有待大家發掘，以下精選各分店圖，可以看到元朗分店還有衣架等家居用品的增量商品。

▼▼▼【按圖看】Daiso大創12蚊店減價優惠｜精選分店「50週年限定增量商品」預覽圖▼▼▼

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8大Daiso大創12蚊店超實用商品推薦

Daiso香港｜日本製香薰精油

Daiso系列的香薰精油一共有7款香味，包括西柚、玫瑰、薄荷、甜橙、花香、薰衣草及檸檬香茅，伴隨著淡淡香氣休息有助放鬆心情！女生們平日在家中想好好放鬆，不妨可加入一些香薰精油，讓房間滿佈清新香氣，心情都會被療癒。

【Daiso大創12蚊店減價優惠】日本製香薰精油（Facebook@Daiso Hong Kong）

Daiso香港｜碎花收納盒

夏天來臨又到了收納好時機，Daiso的草本碎花收納系列實用又好看，輕鬆打造田園少女風！Daiso收納盒推出了不同大小尺寸可挑選，把它用作收納服飾、書籍或是小雜物都沒問題，即時就把房間打理得更整潔。如果不使用收納盒時，亦可折疊收起來，絕不佔空間。

【Daiso大創12蚊店減價優惠】碎花收納盒（Facebook@Daiso Hong Kong）

【Daiso大創12蚊店減價優惠】Daiso的草本碎花收納系列實用又好看，輕鬆打造田園少女風！（Facebook@Daiso Hong Kong）

Daiso香港｜瀏海修剪夾

瀏海長得快所以不少女生也會選擇自己修剪，擔心失手的話還可以借助工具幫手。Daiso有兩款瀏海修剪夾可供選擇，粉紅色是一字形平瀏海夾；紫色是帶有弧度的瀏海夾，可視乎喜好選擇，只要將修剪夾夾在瀏海上，調整想修剪的長度，再以剪刀一剪即完成！購買修剪夾還附送一塊遮擋臉部的透明膠片，不用擔心剪的時候碎髮入眼，非常貼心！

【Daiso大創12蚊店減價優惠】瀏海修剪夾（Facebook@Daiso Hong Kong）

Daiso香港｜組合式小物收納盒

各式各樣的文具不好好放置的話會顯得相當雜亂，尋找時也不太方便。因此有一個書枱文具收納盒非常重要，可以整齊地收納所有文具與小物品，甚至可當作手機支架使用！喜歡製作小手作的女生們，就可以一邊做手作，一邊把手機放在收納盒上煲劇，超方便的。

【Daiso大創12蚊店減價優惠】組合式小物收納盒（Facebook@Daiso Hong Kong）

【Daiso大創12蚊店減價優惠】可以整齊地收納所有文具與小物品，甚至可以當作手機支架使用！（Facebook@Daiso Hong Kong）

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