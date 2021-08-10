收納｜Daiso10款好物「斷貨王」　收納達人推介一款衣架必入手

Daiso收納用品向來受歡迎，貨品款式眾多，容易睇漏眼； 日本收納達人不時在IG不推介心水之選。Daiso專門店 6月正式進駐香港，陸續在九龍灣、筲箕灣、上水、新蒲崗設分店；《01女生》精選日本收納達人的推介，部份被形容為「斷貨王」、「救世主」，可見受歡迎程度。



日本人妻Manaty在Instagram分享不同100円店的好物。（mhmy_home@instagram）

日本人妻介紹100円店吸5.1人追蹤 精選10款Daiso收納好物

日本有很多「100円店」平價售各類生活用品，像是Daiso、Seria、3COIN等，貨品種類繁多，且用途層出不同，又實用，吸引不少粉絲追捧到不同店鋪「尋寶」，在Instagram分享心得。日本人妻マナティ便是其中一人，於Instagram圖文並茂介紹及分享心得，有些產品原來可變出多種用法，吸引逾5萬人追蹤。

マナティ特別留意人氣產品，例如她稱之為「斷貨王」的連鏡收納盒，她用了半年等待補貨，終於成功入手，終明白經常缺貨的原因，雖然設計簡約，但連鏡設計方便，可同時收納化妝、飾物，可放入日常化妝品與飾品，容易收納整理取用，且設計與IKEA的Saxborga貯物盒相似，但售價只是IKEA的1/7，非常值得入手。

▼▼▼Daiso「斷貨王」連鏡收納盒備受日本收納達人追棒，マナティ等了半年才能入手，不妨看看有甚麼特別之處，有興趣可留意香港Daiso 幾時有貨可入手 ▼▼▼

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Daiso好評產品，除了連鏡收納盒像IKEA的Saxborga貯物盒，也有不少簡約、透明設計的收納盒，外形與Muji無印良品設計相似，但價錢較親民，マナティ便推介一款白色磨砂設計的收納箱，提供不同尺寸，連透明蓋可方便層疊且可看到收納甚麼物件，手柄設計方便搬動、抽拿。

Daiso以親民的價錢提供無印設計。（Daiso Japan）

▼▼▼【Daiso收納好物】Manaty介紹了許多100円店生活用品，令在家收納起來更方便、整齊；香港地方小，很多人面對晾衫，甚至大型床單、被鋪非常苦惱，其中一款衣架，外形與一般衣架有別，但原來暗藏「特別功能」，收納達人推介必入手▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Daiso的美妝品、收納及生活好物，向來深受追捧，忠實用家不時在Instagram分享Daiso心水之選。日本美妝排行榜Lipscosme專設「DAISO人氣美容產品推介」，可見其受歡迎程度。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本媒體BuzzFeed Japan公布的人氣10大收納及生活產品，名單中前10位由DAISO獨佔，香港的Living Plaza以及DAISO新店，也有機會有售。 ▼▼▼