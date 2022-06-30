2022香水｜記者實試6款夏日花果香水 Dior持久 澳洲小眾牌難撞香

2022香水｜香水味道有濃有淡，挑選一款合時宜的香水可為個人增加不同魅力。近期各大品牌均推出春季新香水，不少香水主打清新淡然的花香與果香香氣。即看下文了解記者推薦的「6款夏日必備香水」推薦名單。



來到夏季，衣服要換裝，香水亦然。在不同日子噴上不同香氣的香水，能夠喚醒大家對人、地方或事件情的珍貴記憶，激起不一樣的情感，甚至能夠以香氣夠塑造出女生獨特的個人魅力。

2022香水｜香水味道有濃有淡，挑選一款合時宜的香水可為個人增加不同魅力。近期各大品牌均推出春季新香水，即看下文了解記者推薦的6大夏日必備香水。（趙錦添 攝）

各大美妝品牌亦陸續推出新系列的夏日香水，而在綠樹成蔭的夏季，若選用太於濃艷的香氣則顯得俗氣；相反，甜膩又清新的果香或花香則能散發清新爽朗的夏季氣息，營造活潑朝氣的氛圍。即便噴在手腕或頭髮上不會特別感到突兀，更能夠暗中打造可愛又甜美的女人魅力，令男友或心意的約會對象對你「慾罷不能」。以下記者便為女生們精選出「6款夏日必備香水」清單，女生可在入手新香水作參考指南外，男生們送禮物給女朋友時亦多一個建議清單。

2022香水｜Harem Rose by Fort & Manlé 50ml｜售價：HK$2,000（趙錦添 攝）

2022香水｜Harem Rose by Fort & Manlé 50ml｜售價：HK$2,000

澳洲手工香水品牌Fort＆Manlé以獨特個性化的香氣，成為不少愛找小眾香水的女生歡迎。今次Harem Rose by Fort & Manlé香水由調香師本人Rasei Fort親自打造，單單只看瓶身便能聯想起背後流傳的故事，最特別是每個香水的瓶子均由澳洲調香師 Rasei Fort手繪設計，每個金屬牌上的浮雕、蓋子也是專門設計和繪製，所以每枝香水都是獨一無二，彷如一件流傳百年的藝術品一樣令人驚嘆。

香水Harem Rose by Fort & Manlé香調為花香，前調是玫瑰、主調是大馬士革玫瑰、安息香、琥珀和基調的白麝香、香草、香根草和雪松木，淡淡的柔軟麝香氣息如籠罩著蘇丹後宮的幽靜密室，搭配琥珀和安息香的甜美動物氣息平衡整體的感性馥郁精緻與知性，令人聞上後不自覺產生被吸引的淡雅氣息。

2022香水｜FURLA AUTENTICA EAU DE PARFUM 100ml ｜售價：HK$790（趙錦添 攝）

2022香水｜FURLA AUTENTICA EAU DE PARFUM 100ml ｜售價：HK$790

FURLA除了手袋款式多，價格親民，成為女生鍾情的品牌外，FURLA推出的香水亦是不少女生發掘到的香水好物。尤其是近日新推出的FURLA Autentica Eau De Parfum香水，更因高質感的瓶身設計，沒有過度包裝的甜美感而深受歡迎。香水瓶身採用磨砂，瓶蓋上裝飾著珍貴的金色細節，並刻有FURLA標誌名牌令一看便愛上。香水基調為清香的羊絨木、廣藿香、麝香等，配合前調的柑橘、覆盆子和中調的櫻花、牡丹、鈴蘭香調，聞起來溫和放鬆又隱約溫婉，很適合就約會前使用。

2022香水｜YSL Beaute MON PARIS NEW EAU DE TOILETTE LUMIÈRE 50ml｜售價：HK$885（趙錦添 攝）

2022香水｜YSL Beaute MON PARIS NEW EAU DE TOILETTE LUMIÈRE 50ml｜售價：HK$885

說起YSL的唇膏、底妝產品深受女生們歡迎外，YSL凡推出新香水亦頗有討論度，近日YSL推出的YSL MON PARIS NEW EAU DE TOILETTE LUMIÈRE淡香水便是其中之一，前調的青柑、檸檬和梨子精萃；中調的白蓮花、曼陀羅白花、馬士革玫瑰純精搭配基調的白廣藿香、雪松、水晶苔、龍延香和白色麝香，噴上後便散發出微酸微甜的香氣，令人一聞便如同戀愛般沉迷，加上香氣十分持久，整體的花果甜味令人聞上十分舒服，而且粉色瓶身綁上了黑色緞帶做點綴，用後充當擺設亦十分美觀。

2022香水｜ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey Eau&Magnolia 100ml｜售價：HK$1,010（趙錦添 攝）

2022香水｜ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey Eau&Magnolia 100ml｜售價：HK$1,010

想找一款不易撞香的香水，ISSEY MIYAKE全新推出的ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey Eau&Magnolia香水便是一個不錯的選擇。三角型圓柱體的香水瓶身有別於平日所見的香水瓶，加上瓶蓋都是採用原木，所以顏色和紋理都是不同。香水藴藏花香，又帶著水的氣息，而橙花柔合佛手柑的香氣，香氛中標誌性的玉蘭花香聞上如置身在陽光中感受微風輕撫，至於檀香的基調，輕柔著麝香令人聞得入迷，而且噴上它更像如經歷一場香氛盛宴的洗禮，令人非常心動。

2022香水｜Miss Dior Rose Essence 100ml｜售價：HK$1,750（趙錦添 攝）

2022香水｜Miss Dior Rose Essence 100ml｜售價：HK$1,750

Dior推出的香水一向大受女生歡迎，不單持久更甜甜可人。今次Dior全新推出Rose Essence以活潑的綠調子和舒坦的麝香點綴著熱情洋溢的夏天，加上香水柔合五月玫瑰的香氣精髓，令辛辣的天竺葵令香調更突出，細膩輕柔的玫瑰水搭配基調的香根草、廣藿香和馥郁的癒創木令香氣不會過於濃烈，而是種淡淡舒服的香氣，好像是任何人都會喜歡它，所以推薦給想要找一瓶百搭香水的女生。

2022香水｜BVLGARI ROSE GOLDEA BLOSSOM DELIGHT THE EAU DE TOILETTE 75ml｜售價：HK$935（趙錦添 攝）

2022香水｜BVLGARI ROSE GOLDEA BLOSSOM DELIGHT THE EAU DE TOILETTE 75ml｜售價：HK$935

BVLGARI的珠寶是女生入手的願望清單外，其實香水亦是值得入手。BVLGARI新推出的歡沁玫香女士淡香水瓶身以淡雅的色彩配上驚艷的金色元素，彷如一朵非凡的玫瑰，加上瓶頸處纏繞著Serpenti靈蛇圖騰，看起來相當有質感。香水前調為山谷百合、葡萄柚；中調是牡丹、玫瑰蓓蕾；基調是雪松木、白麝香等。香氣散發著活潑完美的春季氣息，而且品牌更邀得國際知名的超模劉雯為代言人，像極劉雯一樣是一款散發獨特香氣的香水。

另外，不少女生愛收藏唇膏、眼影和首飾外，香水也是女生收藏清單之一，畢竟不同日子也會噴上不同香氣的香水，以下就一起看看 2022夏季還有的香水是值得入手吧！

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記者：黃伊玲

攝錄：趙錦添

剪接：趙錦添

