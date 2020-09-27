近日氣溫輕微下降，空氣中亦能輕易嗅到秋風的味道。踏入轉季，除了護膚品、衣服與妝容需要轉換外，「香水」也不例外，畢竟香水味道有濃有淡，挑選一款合時宜的香氣亦可為個人增加不同的魅力。

香水已經成為不少人日常生活中不可或缺的用品，有些人也愛發掘一些小眾品牌所推出的香水，希望身上傳出的香氣是非常獨特。(___y.wm@IG)

香水已經成為不少人日常生活中不可或缺的用品，皆因身上獨有的香水味道不但令自己嗅上時感到輕鬆愉悅，更可令身邊人對自己留下深刻的印象。但普遍女生也不愛香水味道與旁人相撞，以至現時不少用家也愛發掘世界各地小眾的香水品牌。近日日本網上美妝網站平台Lulucos便集合日本女生於2020年度「最愛用與最受歡迎的香水」排行榜，部分上榜的香水品牌除了是港人熟悉的Jo Malone、Miss Dior與Chanel外，亦有多款小眾香水品牌上榜，有一款甚至是歐洲王室御用的「貴族古龍水」呢！

【接下圖看】日本網站Lulucosh的2020年「最愛用與最受歡迎的香水排行榜」Top 10位 至 Top 8位

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【第2位】MISS DIOR BLOOMING BOUQUET 淡香薰 30ml ︱售價：HK$450

「MISS DIOR」是DIOR中最受歡迎的香水系列之一 (_____.mnmi@IG)

若想入手Dior品牌所推出的淡香水，不少日本網民也建議女生可入手這款「MISS DIOR BLOOMING BOUQUET 淡香薰」。「MISS DIOR」是DIOR中最受歡迎的香水系列之一，這款香水的外型設計富有女性喜愛的可愛與溫柔，猶如一位正值熱戀期的女生，也令它獲得「戀愛女人香水」的稱號。

這款淡香薰的香調基本是溫柔的花香調，前調是清新的卡拉布里亞佛手柑；中調是優雅的大馬士革玫瑰和牡丹香氣，最後更配合柔和迷離的白麝香，讓用家噴後有一種大方氣質，如果女生想找一款可讓自己帶點少女同時具有優雅感覺，但女人味卻不會過份突出的話，這是一款讓人立即淪陷的淡香薰。

【第1位】ROGER & GALLET （羅渣和格爾）— Extrait De Cologne Neroli Facetie淡香水噴霧 30ml ︱售價：HK$330

「Roger & Gallet」香水及身體護理品牌所推出的香水也曾在歐洲掀起一鼓熱潮。(ayuuuming@IG)

或許香港女生不認識這個「Roger & Gallet」香水及身體護理品牌，但其實這個品牌已有158年的歷史，前身是法國巴黎的一間香水精品店，據聞這個品牌推出的香水亦深受拿破崙三世和清朝溥儀皇帝的擁愛，後期甚至成為英國維多利亞女皇及伊利沙伯二世的御用供應商，名符其實是歐洲王室御用的「貴族古龍水」。

雖然眾多王室貴族也愛用這個品牌的香水，但其香水價格卻是十分小眾與便宜，特別是這枝獲得日本女生最愛用的香水第一位—「Extrait De Cologne Neroli Facetie淡香水噴霧」亦只售HK$330，這款淡香水噴霧是一款柑橘香氣的香水，蘊含高達85%的天然成份，例如：松樹精華、豆蔻精華和橘子精華等， 並圍繞主調加入其他成分，如苦配巴香膏和沙草油。

這款香水前調是橙花香精與佛手柑和橙花；中調是依蘭、橙、橘子、苦橙葉精油和茉莉；而基調則是雪松、香根草和當歸。不少女生用後分享也說這款香水外型包裝精緻，留香時候達8-10小時，噴後更有一種清新與陽光明淨的感覺，不濃不淡，適合喜歡身上有淡淡花果香的女生。

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資料來源：Lulucos