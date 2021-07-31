香水使用7大貼士：最佳位置比手腕更持香　 10款人氣小眾香水推介

香水味道持久有什麼貼士？將香水噴在手腕，加以摩擦，以為這樣做會增加散發與留香力就錯了，噴香水的最佳位置並非手腕，噴錯反而加快減低香水的持香力，噴香水的7大實用貼士，可令香氣持久，亦能發揮香水最佳效果。



(sooyaaa__@IG)

香水入門必知：香水分4等級 邊類香味最持久？

香水是把香精溶於酒精，再加適量的定香劑，制成味道多元的香氣。香水一般分為4個等級：

「香精 Parfum」：香料濃度20% - 40%，香味可維持5-7小時，通常以沾取式的設計為主，少量使用已有很持久表現，較適合隆重場合



「淡香精 Eau de Parfum」：香料濃度10% - 20%，持香約4 - 5小時，酒精比例較高，較容易揮發，香氣不會過於強勢，是日常廣泛使用的香水類型



「淡香水 Eau de Toilette」：香料濃度5% - 10%，持香約3 - 4小時，香氣變化層次豐富，味道較溫和，適合第一次使用香水的人購買。



「古龍水 Eau de Cologne」：香料濃度3% - 5%，持香約1 - 2小時，較清淡，適合洗澡之後，或想要轉換心情時使用。



噴香水實用貼士： 最佳位置不是手腕

香水的香味，需借助人體體溫幫助散發，大多人習慣將香水噴在手腕等皮膚表面溫度較高的部位，加上磨擦，再輕拍香水於耳背、頸項等；但手腕作為最容易摩擦地位，有時戴上首飾或手錶後，其實很易降低香氣持久力，摩擦更會破壞香水分子。

想將香水發揮到最住效果，確保香水有持久的香氣？留意若皮膚太乾燥，會令香水無法有效被吸收，噴之前應先塗護膚霜或潤手霜，保持肌膚濕潤有助鎖住香氣，更持香。

噴香水也有最佳時間，有助提升持香力，淋浴後毛孔擴張，香氣更好滲透，而不少人噴了香水後，例如噴在手腕後會摩擦幾下，以為這有助加強香氣，但原來反而會降低持香。力。

相比起手腕，其實還有一個更好身體部位，可令香氣發揮得好更，用一個簡單方法可將香水透過頭髮散出，若有若無，反而更誘人。

【按圖看】噴香水的實用貼士：噴香水前要滋潤肌膚，有助鎖住香氣；噴香水最佳位置，原來不是手腕，是什麼位置可令香氣更有效？由頭髮散發香味，原來有一個小技巧？▼▼▼

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10款小眾香水推介

噴香水可讓人整天沐浴在香氣之中，選香水會因應環境需要、個人喜好或氣質之外，最多人留意香氣是否獨特，讓人念念不忘。近年小眾品牌香水，憑香味獨特、破格的包裝設計吸引不少支持者。

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