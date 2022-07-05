2022唇膏推薦｜春夏唇膏新品　化出水感唇妝：CHANEL、M·A·C、RMK

2022唇膏推薦｜近日疫情逐漸回落，夏日的來臨讓不少女生都回復打扮的心情。夏天女生們愛穿裙子，亦愛化一些清淡粉嫩的妝容，再搭配一些嫩嫩的唇妝，完美地充滿夏日氣息。最近不少專櫃品牌推出新一季的夏日唇膏，除有滿滿的夏日氛圍外，上嘴潤而不膩，質地輕盈，以下為大家介紹一下6款專櫃推出的唇膏，讓一眾女生們能選購合適自己的唇部美妝產品打造夏季美妝。



在推薦唇膏前，先分享一個如何選購唇膏的貼士。其實大家選購前先根據自己膚色而選出合適的唇膏顏色。眾所周知專櫃品牌所推出的唇膏都多不勝數，讓人眼花撩亂，大家不妨在鎖定喜歡的顏色前，先考慮自己的膚色，才能讓唇膏完美地搭配妝容，使氣色大增。

暖色調肌膚女生可選擇偏橘、土色調的唇部美妝產品，膚色偏深亦可大膽嘗試較深色的橘紅色、蕃茄紅，讓整體氣色提升外，亦能使臉部顯得飽滿。冷色調肌膚女生基本上所有顏色都可以駕馭得起，加上近年火熱的偽素顏妝容，可選用裸粉色，打造天生好肌膚的感覺；若果想提升氣色的話，就可以採用正紅色或珊瑚橘色，有助突顯白皙肌膚。

2022夏日專櫃唇膏推薦！持久度及立體感提升

2022唇膏推薦｜ 1. MZ Skin 豐盈潤色唇彩



MZ Skin 品牌向來主打⾼效護膚產品，本季所推出的Volumising Lip Perfector 豐盈潤色唇彩是由專業醫生團隊研發，當中添加了三種創新活性成分，豐盈、強效保濕和滋養效果顯著，同時減少細紋的出現。唇彩中胜肽複合物來改善嘴唇乾燥和缺水等問題，即使夏天嘴唇乾燥的女生都不用擔心，同時撫平細紋和皺紋。

2022唇膏推薦｜ 1. MZ Skin 豐盈潤色唇彩 HK$ 348（MZ Skin 官方）

2022唇膏推薦｜2. shu uemura rouge unlimited kinu satin 無色限絹感唇膏



shu uemura tailored nude烏龍棕溫暖濃厚的棕色，不但在夏日容易配襯亦高貴優雅，且帶來高級時裝感覺的魅力唇妝，質感輕盈如羽毛夏天使用都零負擔感。至於RD 173 auburn tulle紅茶棕是一種裸紅色調同樣易於搭配能為任何妝容帶來奪目的點綴。

2022唇膏推薦｜2. Shu uemura rouge unlimited kinu satin 無色限絹感唇膏 HK$ 290（Shu uemura官方）

2022唇膏推薦｜2. Shu uemura RD 173 auburn tulle紅茶棕（Shu uemura官方）

2022唇膏推薦｜3. RMK Liquid Lipcolor 水亮透感唇釉 全10色



RMK今次推出的唇釉巧妙平衡油成分和著色粉末，鮮明顯色的10款時尚顏色，具備可愛感、現代感和貼服度。精心打造出具細微色彩差異、任何人都能輕鬆駕馭的顏色。水亮透感唇妝已經流行一段時間了，成為了日本美妝界大熱的唇妝，這股風潮應該還會持續一段時間。

2022唇膏推薦｜3. RMK Liquid Lipcolor 水亮透感唇釉 全10色 HK$290（RMK官方）

2022唇膏推薦｜4. M·A·C 極致絲霧幼管唇膏 全12色



M·A·C今年夏天推出首支黑色磨砂幼管包裝的唇膏，一共12款顏色，每一個色調都代表著一個獨一無二的個性。唇膏做到霧而不乾的絲絨配方，即時隱藏唇紋，保證零卡皮。一抹順滑易推開，夏日塗上雙唇輕盈無負擔。

2022唇膏推薦｜4. M·A·C 極致絲霧幼管唇膏 全12色 HK$235（M·A·C 官方）

2022唇膏推薦｜5. CHANEL ROUGE ALLURE絕色亮澤唇膏 全15色



CHANEL近幾季都漸漸推出不少添加護膚成份的美妝產品，今年夏天新推出了這款具濃郁色彩、飽滿亮澤及修護的唇膏。當中採用了梅花萃取及植物蠟質的功效相輔相成，配方有效滋潤、舒適及保護雙唇，締造明亮深濃的唇妝。

2022唇膏推薦｜5. CHANEL ROUGE ALLURE絕色亮澤唇膏 全15色 HK$315（CHANEL官網）

2022唇膏推薦｜6. LAURA MERCIER 粉金玫瑰柔光唇膏 全3色



LAURA MERCIER全新粉金玫瑰柔光唇膏注入創新「玫瑰柔光微珍珠粉末」柔滑質感一抹融於雙唇 ，超細緻珠光折射光線，秒間打造半透明光感的水凝「花瓣唇」妝，充滿水份而絕不黏膩，帶來長達18小時深層修護。共有3款顯白柔粉色調,必收輕甜知性的琉光玫瑰、高雅氣質的嫩粉玫瑰 、典雅浪漫的莓果玫瑰，無論日常或偽素顏都能一抹點亮整個妝容!

2022唇膏推薦｜6. LAURA MERCIER 粉金玫瑰柔光唇膏 HK$280（LAURA MERCIER 官方）

【2022唇膏推薦 Q&A】