防曬乳｜2022低敏開架防曬產品8大推介　Anessa、Dr.Wu敏感肌福音

紫外線無情肆虐，毫不留情地讓我們養了一整個冬天的白皙肌膚，一夜變成不均勻的朱古力色！迎接烈陽前，妳的防曬單品準備好了嗎？



這幾季在平價開架市場中，屬性溫和低敏的防曬乳成為品牌在開發產品上的趨勢，防曬乳不只要能預防曬黑，更要兼具穩定膚況的效果，儂編精選今年最新八款防曬單品，妳想試試哪一款呢？

8款好用、不曬黑的開架低敏防曬乳推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Anessa

極防水美肌UV乳液/SPF50+ PA++++

Anessa特別針對口罩悶熱和香港潮濕氣候研發設計，打造業界首創能同時滿足防水抗濕，以及清爽、持妝三大效果的防曬作品！其不僅溫和適合各種膚質，不厚重黏膩，且保留了經典版的曬不黑功力，讓妳帶妝一整天也毫無負擔。

曼秀雷敦

水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露薰衣草紫-小美人魚限定版

廣受女孩一致好評的「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露—薰衣草紫」，不僅是開架通路暢銷天后。今年品牌更將迪士尼經典動畫人物「小美人魚」印上包裝，粉紫色的漸層管身透出夢幻的小美人魚圖樣，以及粉潤帶點光澤度的質地，讓妳整個夏天都自帶公主光。

Dr.Wu

低敏物理防曬乳/SPF50+

想要保護肌膚健康、維持青春度，防曬絕對是不可或缺的上妝環節！宛如皮膚科醫生貼身呵護般的DR.WU，也以低敏感為主打，推出此款物理防曬乳。採用獨家Sunscreen+智能高效防護機制，讓上妝時能同步達到「外防曬、內修護」的強效防禦效果，高強度的防曬黑感受，搭配上積雪草萃取、復活草萃取及菸鹼醯胺的舒敏修護感受，孩童也可以安心使用。

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京城之霜

海洋友善水能量防曬乳/SPF50+

媽媽姊姊們最愛的保養聖品京城之霜，不只抗老功夫了得，這款擁有抗老保養效果的防曬乳也很值得熟齡肌膚選擇！其兼具保濕、去除暗沉、零油感三大香港肌膚需求，且全成分以海洋、環境友善為原則，讓妳保護肌膚同時也保護大自然。

Za

美肌高效防曬霜

妳一定也還記得，那個稱霸開架妝前乳龍虎榜的Za美白防曬霜家族吧！今年系列再次推出嶄新的家族成員，以高效防曬為主打，將防曬係數提升至最高，打造此款美肌高效防曬霜！輕盈的凝霜質地，清爽不黏膩、不泛白，且有提亮、潤色修飾毛孔的美肌效果，搭配上溫和的薄荷萃取物，讓夏天使用也無負擔。

DHC

小獅子呵護防曬乳

夏天防曬乳用量大，但也同時讓人擔心防曬乳對於肌膚的負擔感！DHC提早在夏天前，以不使用紫外線吸收劑、無香料、不使用礦物油、無色素、不添加Paraben防腐劑並且無酒精的低敏屬性為原則，打造這款孕婦、寶寶皆可安心使用的小獅子呵護防曬乳！輕盈的質地塗抹時不泛白且只需要用沐浴乳即可清潔乾淨，再加上純淨的保濕配方，曬整天太陽也不怕肌膚缺水。

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heme

清透水感防曬凝膠/SPF50++++

heme不只在彩妝領域的表現上很優秀，這款清透水感防曬凝膠也看準了香港人的需求，以無添加酒精、香精及色素、低敏感為主打，讓夏天防曬更加輕盈、不油膩！別於傳統的防曬質地，它的質地很有包覆感，水凝膠狀能適度給予肌膚傳明酸、玻尿酸、魚腥草及小黃瓜萃取的保濕舒緩效果，曬後肌膚也不怕因膚溫高而不適。

Tunemakers

日本富勒烯原液防曬乳液/SPF50

防曬也能是保養的一到環節！來自日本的保養原液品牌TUNEMAKERS，今年特別將日夜保養最需要的修護保濕配方高濃度富勒烯以及神經醯胺，注入防曬乳液中，質地輕盈好吸收，且能在預防曬黑曬傷時，延緩肌膚的老化速度，為妳的妝前養膚多省一道步驟。

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