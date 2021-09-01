護膚從不怕遲！3位專家分享大齡保養法　由防曬開始補救脆弱肌膚

忘記防曬、不卸妝或隨便卸妝、濃重妝卻輕保養，年輕時犯下的保養錯誤，對往後的肌膚健康以及面貌有著惡性影響。Vogue向3位保養專家討教現在該如何導正這些錯誤，即便超過35歲也都還得及。



好習慣是要靠個人意志力才能順利養成，很多人可能在20歲的時候，能記得晚上睡前刷牙就很不錯了，更何況是一時半刻可能感受不到的保養習慣。年輕女孩對保養一知半解，以為酒糟肌只是微醺臉紅、維他命 C 只能用喝的、並不要臉地輕視曬傷，認為它們之後都會變成小麥肌。這些習慣長期累積下來對肌膚的隱形傷害，是無法不能刪去的，但令人欣慰的是，現在可以嘗試補救。

Vogue訪問到3位皮膚專家，請他們指出我們在年輕時最常犯下的錯誤，以及如何從現在就導正，因為開始照料自己的肌膚從不怕遲。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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皮膚科醫師Aegean Chan

年輕時，最常傷害皮膚的行為有哪些？

最常見且可預防的肌膚傷害來自日照，包含日曬與曬傷。多數人懶得擦上與補擦防曬，是因為我們的皮膚似乎會從UV傷害的影響中復原，且沒有肉眼可見的後果，頂多就是黑一點。不過UV輻射會累積，並在往後的日子造就皺紋、色素沈澱、皮膚變薄、曬斑、紅斑、微血管破損、以及最令人擔憂的皮膚癌。

該如何補救？

開始照料肌膚從不嫌晚。UV輻射的損害是會累積的，因此就算你稍晚才開始，也能減少曝曬量預防未來的日光性皮膚損傷，進而減緩可見傷害的產生。在年紀較大時，保護我們的肌膚不受UV侵害也一樣重要，這代表著不只要多使用 SPF 30以上的各式防曬產品，也要採用避開陽光的行為模式，如在清晨或傍晚從事戶外運動、穿戴防曬服飾、以及待在陰影中。

如要修復UV造就之皮膚損傷，視黃醇是非常好的配方，它會協助撫平細紋及 UV造成的色素沈澱。另外，隨著年齡增長，肌膚也會變得比較無法留住水分，越來越乾燥。使用具神經醯胺 (ceramides) 與甘油 (glycerin)、玻尿酸等濕潤性保濕劑的優質保濕產品能讓肌膚保持水嫩柔順。

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皮膚健康專家Jasmina Vico

會有太遲開始照料肌膚的時刻嗎？

沒有，但我必須老實說，越早開始越好。

該如何照料自己的肌膚？

每天都要擦防曬，就算是陰天也一樣，早上局部使用優質維他命C，晚上則用視黃醇（維生素A），且使用這兩種成分之後，都要保濕。要經常有充足的睡眠，並留意壓力層級與飲食等造就發炎現象的因素。療程與產品有其重要性，但也該有整體養身的概念，像是你的腸道狀態如何，鎂含量夠嗎？

該給孩子們怎樣的皮膚健康建議？

我們應該教育孩子們防曬。使用正確的防曬產品，當陽光最強時戴上寬沿帽與墨鏡來隔絕 UV 射線。如果養成這些習慣，就能預防許多的傷害。

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美容醫師Dr Barbara Sturm

年輕時，傷害皮膚最常見的行徑為何？

很多人認為自己的皮膚很健康，就像是銅牆鐵壁般，所以就過度使用強酸產品，或是是睡前不卸妝等非常簡單的步驟、吃大量的糖（可能會造成痘痘），混用太多品牌（及成分），還有使用太多去角質產品。

年紀稍長後，我們照料肌膚的主要方式為何？

不論如何，護膚流程的基礎都不會改變：仔細清潔、保濕、去角質、以及使用最好的抗發炎、抗氧化、與滋潤科學成分。此流程要持續進行。口服營養素能補足飲食中缺乏的東西，這對肌膚與健康來說比以往都更加重要。

我們該教孩子們什麼？

飲食是最基本的一塊。兒童的皮膚對食物更敏感，而錯誤的飲食就會導致發炎。不管是外部或內部發炎，都是從痘痘到酒糟肌等多數身體皮膚失常與疾病的根源，而發炎誘因到處都是—包含了我們所攝取的所有東西。

孩子們喜愛吃糖，因此這會是個挑戰。太多的糖、鹽、加工或油炸食品對皮膚會有顯而易見的負面影響。建議讓小孩多喝水或花草茶，而不是汽水或甜膩果汁，飲食中也要富含抗氧化物、必需脂肪酸與礦物質。可多攝取的抗發炎食物包含暗色莓果（車厘子、藍莓、黑莓）、綠葉蔬菜、豆類、種子與堅果、以及富含麩胱甘肽(glutathione，一種有力的抗氧化成分）之食物，如蘆筍、椒類、紅蘿蔔、椰菜花、牛油果、南瓜或菠菜。三文魚等多脂魚類富含抗發炎的 omega-3 脂肪酸。

除了這些外，也要防護兒童們不受各種元素侵害。溫和安全的防曬產品非常重要。較容易被忽略的是空氣污染防護（如果你住在高空污地區）。孩子們也要小心過量的螢幕藍光 (HEV)。HEV 射線穿透皮膚的深度比 UVA 及 UVB 還深，可透過減少兒童看手機、平板與電腦螢幕的時間來預防其傷害。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：大齡養膚有解！專家教你如何告別年輕時的保養錯誤，補救膚況不嫌晚！】