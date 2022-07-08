國民妹妹IU護膚5大技巧　洗米水洗臉、自創捧臉法加速保養品吸收

2008年以歌手出道的IU有著「國民妹妹」的稱號，至今累積不少個人專輯以及影視作品，最近更有人翻出IU剛出道時的照片，臉蛋跟現在可以說是毫無差別呀！



IU也曾在節目上分享自己的保養秘訣，抓住以下五個重點就能擁有和IU同款的牛奶肌膚！一起來看看吧～

想養成IU如牛奶般白滑的肌膚？5大保養技巧大公開，做「國民妹妹」指日可待~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. 每天堅持喝足量的水

想要讓自己的皮膚擁有像牛奶一樣的光澤，那最基本的喝水可不能少！每天喝進足夠的水量，除了能幫助皮膚更加保濕外，又可以增加身體的代謝，只要清除了那些身體內多餘的廢物，改善自己的身體狀況，就可以讓皮膚有光澤又彈潤！

2. 獨家捧臉法

大家在保養時可以嘗試IU的捧臉法，意思就是在保養時，加上手捧臉的這個動作，不僅可以利用手掌上的溫度加速我們臉部的血液循環，又能同時促進保養品的吸收，讓自己的臉部氣色在上鏡後可以保持紅潤~

同場加映：對抗皮膚老化5大營養素 預防黑斑、皺紋形成 回復透白緊緻肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

3. 洗米水洗臉

IU對於自己的臉部清潔也非常有一套！曾經在節目上分享過自己都會使用洗米水清洗臉部，因為洗米水中擁有礦物質及維生素，可以幫助皮膚變得更加滑嫩，更能將多餘的油脂從臉上帶走，但是洗米水的使用方式，還是要依不同膚質的情況而定，像是敏感肌或是臉部有傷口的人，盡量不要使用此方法，以免不小心傷害到自己的肌膚！

4. 勤勞的保濕護膚

除了日常護膚步驟外，IU還有一個獨特的祕方！就是「化妝水+美容油濕敷」，上妝前會先將美容油和化妝水攪和均勻，將化妝棉平均浸濕後，敷在臉上5分鐘後拿起，再用手或者是其他按摩小物在臉部做按摩，幫助臉部可以更好的攜手，上妝後就會發現自己的底妝比以往更加服貼了～

同場加映：日本爆紅水煮蛋減肥法 食全熟雞蛋8日勁減8kg 當零食亦有助瘦身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

5. 不必要時不化妝＋勤擦防曬

如果今天是非工作日時，IU其實都會秉持「能不化妝就不化妝」的原則，這樣可以讓臉蛋有足夠的休息時間，減少化妝品在臉上可能會造成的拉扯及負擔，但是IU也有特別提醒，防曬還是要做足！才能降低紫外線對於我們皮膚可能會造成的傷害，最後卸妝時也會特別注意是否有清洗乾淨！

延伸閱讀：

愛紗曝「全臉冒痘」黑歷史！分享長痘痘這樣救，做2次就全好了！39歲肌膚超水嫩

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】