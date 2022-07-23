泫雅回歸性感華麗舞台！夢幻蝴蝶妝重點在於珍珠眼妝？

韓國性感小野馬泫雅近日回歸樂壇，帶來最新迷你專輯《Nabillera》，並推出同名歌曲的MV。「Nabillera」為韓文「像蝴蝶般」的意思，因此泫雅在造型方面，也以蝴蝶為靈感，打造出夢幻及漂亮的一面。以下為大家整理5個MV的造型重點，就讓我們一起看看泫雅如何演繹蝴蝶的美吧！



泫雅近日回歸樂壇，帶來最新迷你專輯《Nabillera》。(IG:hyunah_aa)

泫雅的造型以蝴蝶為靈感，打造出夢幻及漂亮的一面。(〈Nabillera〉MV)

泫雅在MV中造型百變。(〈Nabillera〉MV)

【泫雅|蝴蝶造型】重點一：百變甜美髮型

在〈 Nabillera〉MV中，泫雅像蝴蝶般轉換多個色彩斑斕打扮，並搭不同的甜美髮型，包括辮子頭、半馬尾和孖髻等，亦會添上閃亮頭飾或蝴蝶造型夾，增添華麗及迷人氣質。

泫雅佩戴灰色隱形眼鏡，塑造出科幻和冷漠的形象。(IG:hyunah_aa)

【泫雅|蝴蝶造型】重點二：難以捉摸的眼神

蝴蝶予人迷幻感覺，讓人捉摸不透。泫雅在組合Triple H時期，一直佩戴灰色隱形眼鏡，以塑造出科幻和冷漠的形象，並散發異國風情的神秘感。即使後期組合解散，她依然沿用同色調的隱形眼鏡，貫徹自己喜愛的風格，同時為蝴蝶造型增添魅力。

泫雅在眼妝方面花了不少心思。(IG:hyunah_aa)

泫雅用珍珠貼在眼窩線，展現出優雅的魅力。(IG:hyunah_aa)

【泫雅|蝴蝶造型】重點三：眼妝盡情放大

泫雅同時模仿了蝴蝶翅膀上的斑紋。有的蝴蝶的翅膀長有像眼睛般的圖案，愈鮮豔顯眼愈能提升威懾力，因此泫雅在眼窩位置畫上一條白色眼線，並加長眼尾和下眼睫毛，以增強眼部線條。此外，泫雅亦用珍珠貼紙替代眼窩上的線條，搭以閃亮紫色眼影，展現出優雅的魅力。

泫雅保留了豐厚紅唇的個人標誌。(IG:hyunah_aa)

【泫雅|蝴蝶造型】重點四：鮮艷紅唇散發性感

性感是泫雅的特徵，而在新MV中，她亦保留了豐厚紅唇的標誌，流露性感誘人的氣質。泫雅除了使用鮮豔的爛番茄色，還塗上漸變的桃紅色唇，大大提升少女的甜美感覺。

泫雅運用復古大耳環，透現出高貴與奢華的風格(IG:hyunah_aa)

泫雅加入不少Y2K及復古元素。(〈Nabillera〉MV)

【泫雅|蝴蝶造型】重點五：復古奢華飾品

為營造時尚及華麗的氣場，泫雅加入不少Y2K元素，服飾選擇螢光或幻彩的色調，亦穿戴珍珠項鍊和閃石大耳環等復古飾品，稍為透現出高貴與奢華的風格。