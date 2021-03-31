撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-31 13:00

韓國女星穿搭一向是女生的時尚參考指標，手袋也是最被關注的一項。深得泫雅、周子瑜、文佳煐等人氣女星歡心的，除了有名牌手袋，更有以下3個小眾手袋品牌，頻頻出現於她們的私服造型中。手袋外形特別免撞款，價位更是親民，絕對值得投資！

平價版GOYARD：ROSA.K

ROSA.K近年推出的Monogram款式大大提升品牌知名度。(rosak_official@Instagram)

ROSA.K由韓國女生Rosa Kim於2012年創立，擅長將古典和現代風格融合。品牌起初主打素色調以及流線輪廓設計，以意大利皮革手工製作而成，於韓劇曝光率甚高；近年推出的Monogram款式更大大提升品牌知名度，靈感來自瀑布落下的情景，由ROSA.K中的字母「R」和「K」組合而成，被指與法國品牌GOYARD經典Y字花紋甚為相似，故有「平價版GOYARD」之稱，就連泫雅、李是英也是用家，Monogram圖案搭配鮮艷色調，時尚又容易搭配。

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+ 4 + 4 + 4

變奏版BV雲朵包：SAMO ONDOH

SAMO ONDOH主打高實用度的袋款，配合皺摺設計細節，時尚又能點綴造型。(samo_ondoh@Instagram)

喜歡低調又不失設計感的女生，SAMO ONDOH或可成為你的心水。品牌主打高實用度的袋款，水餃形、半月形以及雲朵形狀，配合皺摺設計細節，形成獨特線條輪廓。除了手袋本來設有的皮革或金屬鏈帶，亦可加購糖果色調或具花紋的鏈帶，增加個人化的一面，讓整體穿搭造型變得更吸睛。

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大牌設計感：Joy Gryson

Joy Gryson手袋頻頻亮相於韓劇之中，Sierra Shoulder Bag就是其皇牌產品，適合用來配襯不同時尚造型。(joygryson_official@Instagram)

Joy Gryson為紐約韓裔設計師Joy Gryson於2006年成立的同名品牌，在未創立個人品牌前，曾任職 Tory Burch、Coach等品牌。

Joy Gryson希望為女生設計出外形時尚且具實用性的手袋款式，故品牌的出品傾向大型手袋為主，頻頻亮相於韓劇之中。皮革款式以外，亦設帆布袋，Sierra Shoulder Bag就是其皇牌產品，彎月外形充滿玩味性質，適合用來配襯不同時尚造型。

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