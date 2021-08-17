rosa.K手袋Tote Bag成韓星新寵　泫雅、Jessi、孝敏紛紛搶購打卡

撰文：VOGUE Taiwan
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韓國手袋品牌rosa.K。rosa.K創立於2012年，短短不到10年的時間即在韓國時尚圈佔有一席之地，受到時尚圈人士包括泫雅、Jessi、李是英等大力熱捧，成為新一代韓星機場時尚穿搭的新寵兒。

有在Follow韓國時尚的姐妹們應該不難發現，近期在韓劇、韓星私服穿搭出鏡率極高的一款迷你Tote Bag超級紅火，其鮮豔色彩和易於搭配，短時間內就攻佔了韓妞們的衣櫥。其實這款手袋來自於韓國品牌rosa.K。rosa.K創立於2012年，短短不到10年的時間即在韓國時尚圈佔有一席之地，受到時尚圈人士大力熱捧，成為新一代韓星機場時尚穿搭的新寵兒。

設計師 Yoo Jeong Kim 於巴黎攻讀時尚設計，對於女性配件擁有獨到的想法，曾被法國雜誌Colette評選為傑出新銳設計師。她的設計富有創意性，貼合潮流趨勢及新時代的需求，自創立以來話題不斷，帶來許多創新且熱銷的袋款。

rosa.K的理念其實很單純，它就是一款你會想擁有、一款你會想珍惜的包款。
Yoo Jeong Kim

「Timeless、Genuine、Unique」是rosa.K 的品牌精神，設計師Kim希望即使時間不斷的流逝，rosa.K完美的品質及細膩的造工，融合獨特的設計風格，能保持永恆的收藏價值，成為每一個世代的新經典。

究竟rosa.K的手袋有甚麼魔力？一起看看最近爆紅的Cabas Monogram托特袋款吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Cabas Monogram新一代話題手袋　韓星搶著背

rosa.K 每季推出之袋款都令人充滿期待！全新袋款Cabas Monogram近期在韓國SNS上討論度超高！韓國女星泫雅、Jessi、李是英、李周延都紛紛以此系列袋款分享私服穿搭，成為韓妞爭相搶購之袋款！

Cabas Monogram圖案由rosa.K字母中的R和K組成，有如冰淇淋融化流下的曲線設計相當獨特！天然的皮革，加上Monogram花紋及充滿童趣的吊飾，使整體看起來兼具時尚與質感。

Cabas Monogram共有5種尺寸，6種不同的顏色，貼合各種消費者的需求。別以為Cabas Monogram只適合女生背戴，泫雅的男朋友Dawn也曾在IG分享他的穿搭照，重新界定袋款的性別隔閡，當作情侶包在街上絕對吸睛！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：原來現在韓星都在瘋rosa.K的迷你托特包!泫雅、Jessica、李是英、李周延等韓妞幾乎人手一個!】

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