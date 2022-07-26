香水有助招桃花？日本心理測驗分析愛情觀、遇上命中注定婚姻伴侶

【香水推介2022｜心理測驗】著名時裝設計師Coco Chanel曾經表示，「身上的香氛氣味是女人看不見的衣服、是全身造型的一部份。穿搭得再用心，少了最後的香味點綴，一切的努力都像少了點甚麼。」如同Coco Chanel所言，缺少一環都不行，香氣絕對是有助增升個人魅力，使整個人瞬間精緻迷人，從中使異性緣轉佳，現時已到年中了，若果未能成功脫單的女生，絕對不能錯過以下的心理測驗！



（unsplash@lucas mendes）

不少女生時常埋怨遇上爛桃花，或是遇上「錯的人」。不過感情這回事其實從來沒有對與錯之分，上天讓你每一個階段碰到的人都是總有原因的，因此緣分一切都是天注定。人如此渺小又怎能輕易改變呢？不過大家可以靠一些小心機去吸引自己喜歡的人，日本網站charmmy曾經推出「約會香氛心理測驗」，從以下這四款香調「花香調、木質調、果香調、辛香調」，選出一款你最喜歡的香水，便可測出你的愛情觀、感情狀態及最適合你的未來情人的類型。

「約會香氛心理測驗」四大選項：決定你的異性緣！

心理測試｜1. 花香調



選擇花香調的你絕對是社交高手，完全是與生俱來具有超強的社交能力，在約會間總能跟異性愉快地溝通。除了樂觀的性格，亦擁有一顆天真浪漫的心，因此異性緣相當好。只要漸漸擴大社交圈子，相信不久後將會遇上你的真命天子，因此選擇花香調的你不要錯過屬於你的「白馬王子」。

心理測試｜1. 花香調（unsplash@Camille Paralisan）

心理測試｜2. 木質調



選擇木質調的你總是給人一種舒服、自然的感覺，木質調的清新香調不但令人感到療癒，且木質所散發的徇香氣讓異性總認為在你身旁感到十分安心，因此女生們在約會時不妨勇敢主動出攻，可能初期對方未有任何心動的感覺，但隨著妳舒服、自然的感覺就能攻破對方的心。

心理測試｜2. 木質調（unsplash@Nati Melnychuk）

心理測試｜3. 果香調



果香調的香水大多都是以果香味為主，猶如香氣般令人感受到陽光、精力充沛的氣色，同時在約會間可以主導當下的節奏及氛圍，且讓對方感受到放鬆及你的個人魅力。若果碰上相對較被動害羞的對象，只要你比對方更積極、活潑，對方就能輕輕被你吸引了。

心理測試｜3. 果香調（unsplash@disfordario）

心理測試｜4. 辛香調



辛香調總會讓人有一種危險的感覺，但甜中帶點辛香調漸漸散發出讓人致命的吸引力，使你在感情路上成為一名欲情故縱的高手。或許未來在愛情路上遇到很多問題，但你只要處於時而積極、時而高冷，使對方無法捉摸更令對方有種想碰卻碰不到的神秘感，對方對你更感到好奇。

心理測試｜4. 辛香調（unsplash@Laura Chouette）

夏日必備香水6大推介：清新迷人 展開仲夏夜之夢

香水推介2022｜ORIBE Valley of Flowers



對花香的現代詮釋，Valley of Flowers 恍如置身在鮮花盛開的芬芳田野中。糅合保加利亞玫瑰、牡丹花瓣和溫暖琥珀，讓人想起早晨漫步在陽光普照的花園，沉浸在芬芳的盛開鮮花中。

香水推介2022｜ORIBE Valley of Flowers （官方圖片）

香水推介2022｜Tiffany Rose Gold Eau de Parfum玫瑰金香水

黑醋栗的果香與紅胡椒和荔枝交融，締造充滿玩味的清爽前調。主調的藍玫瑰帶來獨特的混合香調，當中的日本玫瑰令人聯想到Tiffany的經典色調，為香氛添一抹淡雅花香。黃葵籽融合沉麝香和鳶尾花，令香調散發綿綿暖意。

香水推介2022｜Tiffany Rose Gold Eau de Parfum玫瑰金香水 (HKD 620/30ml, HKD 900/50ml, HKD 1,150/100ml)（官方圖片）

香水推介2022｜Diptyque Ilio（伊里奥）淡香水



夏日之光（Ilio）淡香水是這個系列的創作核心。源自ilios（在希臘語意即「太陽」）的香氛作品凝聚夏日精華：暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。夏日之光淡香水包含清新的地中海盆地特色果實 – 仙人掌的香氣，配搭佛手柑、鳶尾花及茉莉香調，猶如將陽光傾灑身上。

香水推介2022｜Diptyque Ilio（伊里奥）淡香水 100ml HK$1,220（官方圖片）

▼▼▼【按圖看】 香水推介2022｜不同香調展現不同面貌，讓你成為眾人中最亮眼焦點之一！▼▼▼

【香水心理測試 Q&A】