5個噴香水神秘地帶讓心儀男生一聞淪陷　看電影小心機殺傷力驚人

很多人說，談戀愛最美好的時刻就是曖昧期！每一個小舉動、親密接觸都會讓人心臟怦怦跳，而在曖昧期、熱戀期約會，也是抓住男人心的黃金時間點！



假期約會時不只穿著要藏小心機，「噴香水」的方式也得自帶殺傷力！約會「香水」使用5大隱藏版秘技不藏私傳授，原來男人第一次見面最愛的是這個味道～

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1. 這個香味最誘人

噴香水就和穿衣服一樣，不只要看場合，更得依照對象選香！儂編曾詢問過身旁男性友人：第一次約會最容易被哪種香味征服？他們一致的答案皆是「白花香」！花香調香水可溫柔亦可俏皮，若是尾韻再帶一點木質香中和，那柔軟的滋味真的會讓人融化！甚至也有許多男網友分享，女生噴花香會比個性感重的木質、煙熏甚至成熟的紅花香香調來得有親和力，也會使人產生想呵護的慾望。

2. 手掌指間處處留香

戀愛時的每一個肢體互動其實都在傳遞彼此的情意和溫度！首先就拿牽手來說，別以為牽手只是愛情的幼幼班習題，多一點點小心機反而更能讓男人對妳念念不忘！約會前記得將香水、香膏沾抹些許在掌心、指間處，讓香味在妳的手部逗留久一點，每當牽手時妳的香味就會沾染在對方的手上，即使分開後對方依舊忘不了妳的氣息。

3. 髮絲殘香心機滿分

大多數男生喜歡長頭髮真的不是沒有原因！因為女生撩髮時的魅力與誘惑感真的會讓人心跳加速！若你也是有著一頭漂亮長髮的女孩，約會前不如將香水沾染在髮絲上吧～不過噴香水時要注意，千萬不要直接噴頭髮，這樣不只持香力差、且容易香味過重！使用時不妨將香水噴在梳子上，藉由梳頭間接地將香味附著在髮絲間，如此一來香氣會更均勻、自然，沒有侵略性。

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4. 內衣肩帶增添親密感

看電影、看夜景是許多戀人約會時的必定行程～而兩人處在昏暗的空間時，肢體碰觸會更加親密且貼近，而這時就是香水派上用場的大好時機！除了噴在耳後處這種基本招之外，妳也可以試試噴在內衣肩帶上！讓內衣肩帶散發誘人香氣，當彼此倚靠在彼此肩膀時，那陣陣幽香就會自然竄出，宛如自帶體香一樣呢！

5. 大腿內側藏大人系誘惑

到了深夜，想來點大人系的浪漫，當然也少不了香水的助攻！想要增添多一點挑逗，不妨將香水噴在大腿內側吧！大腿內側的高溫會讓香氣更加濃郁且性感，當與異性親密接觸時，那香味就會慢慢浮現包裹全身肌膚，更能勾起對方想吃掉你的衝動呦～（羞）

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