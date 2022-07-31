編輯部10大臉部清潔產品推薦　泥膜去黑頭超有效！卸妝膏回購率高

臉部清潔產品推薦2022｜肌膚清潔是護膚步驟中最重要的一步，即使平日懶於搽精華、敷眼霜，但臉部清潔也絕不可以馬虎！《01女生》3位記者實試了多款產品，精選出10大臉部清潔產品推薦，其中包括了洗臉乳、卸妝產品、深層清潔面膜等等，立即看看記者們的親身分享，再挑選適合你的清潔產品吧！



臉部清潔產品推薦2022｜肌膚清潔是護膚步驟中最重要的一步，即使平日懶於搽精華、敷眼霜，但臉部清潔也絕不可以馬虎！（石欣桐 攝）

記者 石欣桐：懶人卸妝恩物推介 每週1次深層清潔



臉部清潔產品推薦2022｜每週1次深層清潔（石欣桐 攝）

臉部清潔產品推薦2022｜Bioderma 保濕卸妝潔膚水

作為無法接受自己素顏見人的女生，找到一款適合自己肌膚的卸妝產品相當重要！記者習慣使用 Bioderma 保濕卸妝潔膚水，卸妝水質地清爽溫和，更添加了保濕成分，使用後有助令肌膚保持水潤不乾旱，尤其適合夏天使用！另外，Bioderma 保濕卸妝潔膚水用處多多，除了用作卸妝外，還可作日常臉部清潔及保濕化妝水之用，性價比極高！

臉部清潔產品推薦2022｜Bioderma 保濕卸妝潔膚水（石欣桐 攝）

臉部清潔產品推薦2022｜THE FACE SHOP 草本季節眼唇卸妝棉

THE FACE SHOP 草本季節眼唇卸妝棉，可說是懶人恩物！利用卸妝棉能徹㡳卸掉眼唇妝容，輕輕一抹就能徹底卸掉，卸妝棉略帶淡淡香味，用後皮膚也不會變乾，是記者不斷回購的產品之一！

臉部清潔產品推薦2022｜Kanebo Suisai 酵素洗顏粉

至於洗臉方面，記者對 Suisai 酵素洗顏粉一試便上癮！首先是洗顏粉的粒狀包裝設計相當可愛、方便，到朋友家過夜或去酒店Staycation時，也能方便㩦帶，並為你計好每次的使用份量！洗顏粉有助徹底清潔毛孔污垢及去角質，用後發現毛孔收縮效果顯著，每次潔臉後都感覺肌膚變得更柔滑！唯一美中不足的是，洗顏粉售價偏昂貴，1盒32粒售價為約$130！

臉部清潔產品推薦2022｜Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

除了日常卸妝及洗臉外，定時進行深層清潔也是十分重要！特別是在炎熱的天氣下，油脂分泌多很容易形成痘痘及黑頭粉刺，記者推薦 Kiehl's 的亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，泥膜質感軟滑易推開，使用後鼻翼兩側的毛孔問題有明顯改善，抗油光功效也很理想，能有效改善T字位泛油光的情況！記者習慣每星期做1次深層清潔，不宜太過頻密，否則會令膚質越來越差！

記者 夏子婷：適合敏感肌的「3大清潔法寶」



臉部清潔產品推薦2022｜適合敏感肌的「3大清潔法寶」（夏子婷 攝）

臉部清潔產品推薦2022｜DUO the cleansing balm BLACK REPAIR

以下3款清潔產品絕對是記者的「3大法寶」先分享一下第一樣清潔產品，DUO卸妝膏是日本COSME大賞的第一名，深受眾多日本女生喜歡，而記者個人都經常留意COSME而認識這個品牌。DUO推出了不同功效的卸妝膏，如滋潤抗老、提亮美白、抗敏修護、清潔收斂及去黑頭等等，而記者本人亦曾經使用過幾款，發現「BLACK REPAIR」最為適合記者的膚質，它除了有基本卸妝功效，而且去黑頭能力也非常強，有助擊退頑固黑頭。另外亦不辣眼睛，連眼唇妝都能輕易卸除得乾乾淨淨，讓記者一次又一次回購！

臉部清潔產品推薦2022｜iS CLINICAL Cleansing Complex

iS CLINICAL是美國旗下國際醫學護膚品牌，利用高度純化元素配製產品。這款清潔產品是記者第2種法寶，最近天氣酷熱又要長時間佩戴口罩，擁有敏感暗瘡肌就更容易冒痘，但使用了iS CLINICAL Cleansing Complex後，令冒痘情況減少了不少。加上夏天使用一流，當中具有積雪草及洋甘菊的成分，是相當天然。記者平日多數會在晚上使用，清潔乾淨後肌膚完全無繃緊，所以敏感肌的女生不妨一試。

臉部清潔產品推薦2022｜RMK MARINE BLUE SPA SCRUB

法寶最後一樣就是清潔磨砂產品，作為RMK的忠實粉絲，向來都時常留意RMK的美妝產品，誰不知RMK的清潔用品原來是「滄海遺珠」。記者以往使用的磨砂膏粒子都較為粗粒，有時候使用時都感到輕微痛楚，而且會令肌膚變得繃緊。不過RMK的磨砂膏並無該問題，溫和細膩，啫喱質地上面後輕輕打圈，迅速溶解臉上多餘角質。記者平日一周使用2-3次，在炎熱夏日臉上油份都減少了！

記者 陳婉珺：注重眼唇卸妝舒適度 搜羅皮膚敏感適用產品



臉部清潔產品推薦2022｜注重眼唇卸妝舒適度！（陳婉珺 攝）

臉部清潔產品推薦2022｜Bifesta高效眼唇卸妝液

記者會先進行卸妝再使用洗面奶清潔。由於眼妝及唇妝較難卸走，因此記者會先使用Bifesta高效眼唇卸妝液，以棉花棒卸除防水睫毛液、眼線等眼妝部分，再用化妝棉卸走唇妝。記者曾試過眼睛發敏，因此很注重眼唇卸妝液的舒適感，而Bifesta高效眼唇卸妝液溫和不澀眼、不油膩，使用後不會令眼睛感到不適，是最吸引記者的地方。

臉部清潔產品推薦2022｜banila co. 緻柔卸妝膏

卸走眼妝及唇妝後，記者就會使用卸妝膏卸走面部妝容。banila co.卸妝膏性質溫和，上面推開後會化成油狀，用水乳化清洗後便可輕鬆卸去彩妝。最重要的是性質溫和，配方專為敏感肌而設，即使記者皮膚敏感亦可使用。

臉部清潔產品推薦2022｜Kiehl's 特效保濕潔面啫喱

完成卸妝程序後記者會再用Kiehl's 特效保濕潔面啫喱清潔。Kiehl's 特效保濕潔面啫喱同樣性質溫和，清潔力亦一樣出色，用後不會感到繃緊不乾燥，舒適感滿分，記者在皮膚敏感時亦有使用。