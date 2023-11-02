深層清潔面膜/泥Mask推介　轉季護膚必買The Ordinary、ESPA

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】深層清潔是護膚中不可或缺的步驟，除了用洗臉乳清洗臉部，不少女生都會間中敷深層清潔面膜幫助徹底清潔毛孔、去黑頭粉刺！《01女生》為大家精選推介以下6款深層清潔面膜及泥膜，當中包括ESPA礦物質泥膜、The Ordinary 水楊酸竹炭深層補水清潔面膜等。

另外，亦記者亦試用innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X 及 ORIGINS 活性炭深層清潔面膜等。立即看看推介，再挑選適合妳的產品吧！



【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】《01女生》記者實試3款深層清潔面膜！（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X 100mL HK$115

innisfree 這款泥膜是蘊含韓國濟州島的火山泥、核桃內殼粉末及果酸，具有去角質及為肌膚保濕功效！記者試用後發現泥膜質地軟滑容易推開，味道也不算濃厚不難接受！敷上臉略帶冰涼感，建議敏感肌女生們可先局部試用，測試過沒有刺痛或過敏才全臉使用！

innisfree 泥膜有少量沉澱物，記者建議可在沖洗前加水輕輕按摩加強去角質及深層清潔效果。使用後臉部的油脂分泌的確有所改善，亦有微微的亮白效果，但單次使用後並未見到有即時去黑頭及收毛孔效果，可持續使用一段時間再看效果！

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X 100mL HK$115（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Innisfree 這款泥膜是蘊含韓國濟州島的火山泥、核桃內殼粉末及果酸，具有去角質及為肌膚保濕功效！（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75mL HK$220

ORIGINS 這款深層清潔面膜的主要成分活性炭有助將閉塞毛孔的雜質污垢吸出，幫助減少暗瘡、酒米及黑頭的形成。記者試用後認為面膜的清潔效果理想，用後臉部有明顯清潔了，亦有助吸走臉上油脂，但面膜質地厚身近似膏狀，塗上臉時較難推開，面膜亦屬於快乾，搽上臉後約6－7分鐘已徹底乾透並產生緊繃感，敷完後肌膚略感乾旱，建議在用後使用保濕精華加以保濕。

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75mL HK$220（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】ORIGINS 這款深層清潔面膜的主要成分活性炭有助將閉塞毛孔的雜質污垢吸出，幫助減少暗瘡、酒米及黑頭的形成。（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125mL HK$310

Kiehl's 這款泥膜蘊含亞瑪遜白泥，有助溫和地清除肌膚上多餘油脂、污垢及軟化角質，產品亦添加了蘆薈及燕麥粉，能鎮靜、舒緩肌膚及達到長效控油效果。試用過3款深層清潔面膜後，記者個人認為 Kiehl's 這一款在效果及質感上都相對較理想，泥膜質地軟滑易推開，使用後肌膚有明顯回復細緻感，黑頭及毛孔問題亦有明顯改善。不過這款泥膜偏快乾，建議每次可敷厚一點，避免因面膜快乾而吸走臉上水分！

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125mL HK$310（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Kiehl's 這款泥膜蘊含亞瑪遜白泥，有助溫和地清除肌膚上多餘油脂、污垢及軟化角質，產品亦添加了蘆薈及燕麥粉，能鎮靜、舒緩肌膚及達到長效控有效果。（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】ESPA Clarifying Clay Mineral Mask 55ml HK$384

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】ESPA Clarifying Clay Mineral Mask 55ml HK$384 (www.lookfantastic.com.hk)

富含礦物質、玫瑰天竺葵和高嶺土的泥膜，有助清除多餘油脂、雜質，同時滋養肌膚。加上大馬士革玫瑰水則具有軟化和鎮靜作用，舒緩肌膚種種不適。

購買方法：LOOKFANTASTIC

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Omorovicza Deep Cleansing Mask 50ml HK$758.5

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】Omorovicza Deep Cleansing Mask 50ml HK$758.5 (www.lookfantastic.com.hk)

Omorovicza 深層清潔面膜富含來自世界第二大溫泉湖黑維茲湖的匈牙利沼澤泥，可吸出嵌入肌膚的雜質、縮小毛孔，同時提供重要的礦物質滋養肌膚，注入活力。另外，富含鈣和鎂，令膚色恢復白皙亮麗。

購買方法：LOOKFANTASTIC

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque 50ml HK$121

The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque含有木炭和黏土的混合物，可提供超深層清潔，有助清除毛孔中雜質，減少黑頭、瑕疵和毛孔堵塞的出現。而水楊酸可深入毛孔去除角質，均勻膚色，使肌膚煥發光彩，非常適合油性肌膚人士使用。

購買方法：LOOKFANTASTIC

深層清潔面膜推介2023｜泥膜使用方法公開 每週1－2次就足夠

潔淨臉部後，先用暖毛巾敷臉打開毛孔，再把深層清潔面膜塗上微濕的臉上，盡量避開眼部位置，待約10分鐘後再用清水徹底沖洗乾淨即可，建議每週使用1－2次或視乎皮膚狀況決定使用頻率！

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】建議先用暖毛巾敷臉打開毛孔才將泥膜敷上臉。（陳葦慈 攝）

深層清潔面膜推介2023｜韓國皮膚科醫生分享「泥膜洗臉法」 清潔力加強

泥膜除了用作敷臉外，還有另外的隱藏用法，有韓國皮膚科醫生曾分享過一個「泥膜洗臉法」！不少女生都會擔心泥膜乾在臉上很難清洗乾淨，皮膚水分亦容易被抽乾，但「泥膜洗臉法」以1：1比例混合泥膜及洗臉乳再用作洗臉，同樣有效達到深層清潔效果。記者實測過，洗臉後臉部油脂有效減退，毛孔清潔效果亦很理想！除此之外，泥膜配合洗臉乳使用有助緩衝，可以舒緩到泥膜對肌膚的刺激，同時加強清潔力，推薦女生們一試！

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】有韓國皮膚科醫生曾分享過一個「泥膜洗臉法」！（陳葦慈 攝）

深層清潔面膜推介2023｜使用泥膜3貼士令效果更顯著

不少女生敷完泥膜後覺得清潔效果並不顯著，其實有機會是在使用前做漏了這一步！將泥膜敷上臉前，建議先用溫水敷臉打開毛孔，然後再敷上泥膜才能徹底清潔毛孔污垢！另外，要注意泥膜的用量，如果用量太少，只塗上薄薄一層的話，或未能發揮到深層清潔的功效，泥膜亦不能敷太長時間，因為如果待泥膜全乾才洗掉，會令皮膚水分被吸乾，臉部肌膚會變得更乾燥！

【深層清潔面膜推介2023｜泥膜推介2023】泥膜不能敷太長時間，因為如果待泥膜全乾才洗掉，會令皮膚水分被吸乾，臉部肌膚會變得更乾燥！（陳葦慈 攝）

初次試用深層清潔產品時，建議先在局部位置試用，確保沒有過敏才全臉使用，每個人對不同產品的反應都有所不同，最重要也是揀選適合自己的產品！

了解更多Lookfantastic

英國大型彩妝及保養品網購百貨網站，齊集歐美、韓國等660個美妝大品牌，另有售多款美容小家電，合共銷售超過22000 種產品，更可直郵到全球超過200 個國家和地區，當中包括香港。網站每天都有新產品和品牌上線，亦會定期推出優惠碼折扣Promo Code，而大部分產品標價亦比專櫃更便宜，是女生們尋寶的好地方。

