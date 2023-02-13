美白就像女生的「第二事業」，面對日常來勢洶洶的紫外線，加上熬夜食無定時，以及佩戴口罩令膚色不均，好像搽極美白精華、敷面膜都無用？事實上，不要以為頻密敷美白面膜就可以作出急救，其實肌膚吸收營養的程度有限，若頻繁使用或者一日内敷幾次面膜，反而造成肌膚的負擔。要全面有效地美白，以下小編整合了網絡上人氣好評度極高的10款美白產品，由美白丸、精華、美容儀都一應俱全，由內（服）到外（用）打造看得見、令人心心眼的雪白水嫩肌，天天自帶透亮光芒！



10款超人氣必買美白產品推薦 淡斑、提亮、抗老全效美白！

全港 #1 美白產品* ：Kiehl's - 醫學維C淡斑精華

Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華 115ml

要全面美白，同時減淡色斑、痘印泛紅，Kiehl's的這款精華可說是肌膚美白的「強心針」！不但價格親民CP值高，更蘊含高穩定性活性維命他C、白樺精華及牡丹精華，只要重點用於暗沉、色斑、暗瘡印位置，就能加強淡斑效果，同時亮白補水，配方溫和就連敏感肌都認證適用！加上19天臨床實證^ 1瓶有效擊褪色斑、瘡印、暗啞及膚色不均等頑固問題，黑色素、雀斑自然統統拜拜。

*根據Beauté Research 於 2022年1月發佈之《香港季度零售銷售報告-2021年第 4季》中，2021 全年百貨公司及專門店渠道參與尊貴品牌 (美白護膚品類別) 銷售額數據計算。(Copyright ©2022 Beauté Research SARL)

^104 位女性使用12 星期後之臨床評估及50 位亞洲女性使用14 星期後之臨床評估



Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華 115ml

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效果媲美專業醫美：CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華

CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

小編相信要真正有效美白淡斑，不一定要靠醫美。這款升級版的雙效精華，以雙倍專利醫學級淡斑成份CL302，達至提亮去斑、減淡色素痘印的兩大目標，效果媲美專業醫學級的美白療程！當中的日本玉露萃取及米糠萃取成分更能修護肌膚屏障，以及預防皮膚炎症，護膚同時高效提亮淡斑，健康嫩白肌輕鬆GET，絕對是超值之選！

CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

「01網購」 入手價：27,500 積分 + $275

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維C美白去印神器：Obagi - 維他命C抗氧化美白化妝水

Obagi - 維他命C 抗氧化美白化妝水 150ml

維他命C有效抑制黑色素、對抗自由基，是美白淡斑的「殺手鐧」，對於經常因紫外線傷害或熬夜的女生來說，是亮白必不可缺少的成分！這款化妝水採用水溶性的原型維他命C，糅和到化妝水中，強效滲入肌膚底層，即時提亮補濕。若想加乘化妝水的淨白效益，網民更建議可在洗澡後濕敷，加強細緻毛孔、控油、抗氧化，瞬即呈現從肌底白裡透亮的雪白肌。

Obagi - 維他命C 抗氧化美白化妝水 150ml 「01網購」 入手價：13,000 積分 + $130

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人氣KOL熱捧貴婦之選：SK-II - 肌源鑽光精華 (小燈泡)

SK-II - 肌源鑽光精華(小燈泡) 75ml

要說到貴婦級的亮白精華，相信這款小燈泡一定走不掉，不但被日本女神綾瀨遙力推，甚至被眾多人氣KOL大讚用後肌膚自帶鑽光，更被稱為亮白精華中的「回購王」，效果有目共睹！全因精華蘊含Pitera™及GenOptics Aura Complex，全面淨白及促進肌膚新陳代謝，配合光蘊肌因科技抵禦及隱藏色斑，一滴超易推開，高效改善膚色暗沉，回復光澤滑嫩肌，時刻保持年輕有彈性，是每位女生都必備的亮白抗初老恩物

SK-II - 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml

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提升全身透亮感：FANCL - 無添加亮白營養素美白丸

FANCL - 新版 無添加亮白營養素美白丸 180粒 (30日份)

想成為全身散發透亮光芒的精緻女生？那麼除了面部的美白保養外，更要從「身」開始提亮保養！最有效當然是內服美白丸讓你由內白到外，朝鮮薊精華有助阻截色斑形成，另內含橄欖葉精華及L-胱氨酸等美白營養，能較快被身體吸收。再加上新配方酶改性橙皮苷(維他命P的一種)，能促進美白營養於體內的循環及吸收，美白效果Double Up！

FANCL - 無添加亮白營養素美白丸 180粒 (30日份)

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日本人氣熱賣美白飲：FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料

FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料 30ml X 10支

成為日本一時熱話的FANCL袪斑亮白美肌飲料，主打褪黑增白，阻攔黑色素形成，亦重點修護紫外線照射帶來的傷害，特別適合想美白但又懶於護膚的女生們！新品配方同時含有橄欖葉提取物及L-胱氨酸等，能快速被身體吸收，進一步提升美白效果，每日1瓶，便能為自己帶來雪白「身」轉機。

FANCL - 袪斑亮白美肌營養素飲料 30ml X 10支

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自然提亮好氣息：Faeries Heaven 燕窩類人肽美白粉

Faeries Heaven 燕窩類人肽美白粉

燕窩除了是女生的滋補好物，更是肌膚的美白「補品」。品牌嚴選珍貴的日本金絲燕窩，以專利水解技術提取飽含高濃度的「燕窩酸」及「表皮生長因子」並製成粉狀，每晚一包混合暖水服用，便能徹底解決女生苦惱的暗沉、泛黃問題，同時更能活化細胞及助眠護肝，讓你每早醒來都有白亮好氣息！

Faeries Heaven 燕窩類人肽美白粉

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平民價美白好物：彩豐行 白藜蘆醇極致美白潔面乳

彩豐行 白藜蘆醇極致美白潔面乳180ml

面對肌膚變得缺水、粗糙又暗沉，想要重捨透亮無瑕，是否不斷用美白精華、面膜就夠？事實上，潔面同樣重要，亦是很多女生忽略的部分，打好個底先可以白得透徹！這款潔面乳特別添加來自意大利的美白活性因子-白藜蘆醇，配合抗藍光因子，於潔膚同時美白保濕，抵抗電子藍光對肌膚細胞的侵害，從底層提亮並去除殘垢，潔面後帶來煥然一新的Good Feeling！

彩豐行 白藜蘆醇極致美白潔面乳180ml

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女生Me-Time護膚必備：YA-MAN Bright Lift RF射頻激活亮白美顏儀

A-MAN Bright Lift RF射頻激活亮白美顏儀 (官方零售優惠價：$2,880)

日常工作忙碌，但美容的儀式感依然不能少！想一邊享受Me-Time一邊感受美容院級的護膚享受？小編極力推薦呢部亮白美顏儀，它透過「肌循環」三步曲（淨化去角質、亮白緊緻、滋養鎮靜) 針對衰老跡象，從而提亮膚色。同時通過品牌專利*獨有的「雙環圓極射頻技術」及 「激活亮白脈衝技術」，讓有美白成分的護膚品能更廣、更深、更均勻地滲透肌底，輕鬆安坐家中急救肌膚，幾忙都可以維持美白亮麗！

小資女最愛：Bimix 小錘子射頻美容儀

Bimix 小錘子射頻美容儀

坊間不少美容儀都要千元以上，對於學生或是初入職場的女生來說都有點負擔。這款Bimix的射頻美容儀便十分適合各大小資女，價錢親民之餘，一機具備紓緩、導入、拉提、冷熱敷及振動6大技術，同時更配備獨有指壓式EMS提拉脈衝電流，能高效提亮、減淡細紋、收細毛孔，CP值超高，是小資女必入手的美容儀！

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