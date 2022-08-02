【結婚指甲】新娘指甲款式參考！婚紗美甲款式/Gel甲款式參考

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】待嫁閨中的女生們在新娘造型上有很多東西需要籌備，畢竟結婚是人生大事，女生們一定要打扮的漂漂亮亮的，不想留下任何遺憾，那麼往後翻看照片的時候也能回味當初。婚紗，髮型，鞋子這些固然重要，但是手指甲也是不可忽略的一環。一雙乾淨纖細的手絕對是畫龍點睛的，讓整個人看起來更加優雅有氣質。但是結婚前的準備眾多，新人們想必忙得透不過氣來，以下為準新娘們整合了5款美甲款式！



【美甲款式2022︳結婚指甲款式】 1. 法式指甲

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】線條俐落的經典方形法式指甲款。(IG @nailist.bella)

法式指甲絕對是歷久彌新的經典美甲款式，可以以此為基礎做出許多變化，例如：漸層法式，簡約卻不沉悶，非常耐看。法式指甲跟人天生的指甲顏色搭配相似，只是加深了顏色的對比，讓線條更加乾淨俐落，因此很適合平常打扮比較樸素的女生，甚至沒有做過指甲的女生也比較能接受。

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】 杏裸色偽素甲。(IG @soul__relax)

近幾年韓國彩妝界越發追求天然的裸妝感，牽起了一股偽素顏熱潮。這個妝容潮流趨勢也慢慢延伸到指甲上，連英國凱特皇妃也不例外。每次出席公開場合，凱特皇妃來都塗上杏裸色的指甲油。事實上，英國皇室對於指甲顏色有嚴格要求，顏色誇張的指甲油是不端莊以及不符合皇家禮儀的。因此皇室女士們成員們一般只可塗透明或裸色的指甲油。這同樣適合高雅的婚禮場合。而且裸色系的指甲非常顯白不挑人，即使是皮膚黝黑或小麥肌的女生也能輕鬆駕馭。

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】3. 幻彩貝殼指甲

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】 珍珠貝殼般的幻彩指甲。(IG @nailist.bella)

偏好浮誇，主張比較強或比較大膽的女生，不妨可以試一下幻彩指甲！它的表面跟貝殼沒兩樣，白色為主，帶有一點淺紫的的珠光，耀眼觸目，絕對可以讓你成為全場的焦點。

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】幻彩指甲面油反射出不光芒，十分夢幻。(IG @ddowa_nail）

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】4. 日系押花美甲

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】小小的乾花藏在指甲裡面十分可愛。(IG @nailist.bella)

婚禮鮮花是必不可少的，而日系押花美甲有點像果凍裏的乾花，精緻又溫柔，與婚禮鮮花雙雙呼應。乾花永垂不朽，象徵著堅貞不渝的永恆愛情。花也代表著女性的高貴，凸顯其柔情似水的一面，搭配在結婚指甲中就再適合不過了。

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】5. 粉色暈染雲石指甲

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】粉紅暈染指甲加上金邊，層次再昇華了。(IG @nailist.bella)

雲石美甲款向來都是新娘指甲的不敗款式，帶有現代感的清新浪漫，同時又不失高貴典雅，完全襯托出女性的媚態，用來點綴復古風婚紗就最好不過了。

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】奶白色雲石配單色珍珠白指甲。(IG @nail_0408)

如果還是覺得太單調的話，其實上述的結婚指甲提案都可以自由搭配！不一定十根手指都塗一模一樣的，巧妙地重覆與拼湊成和諧的美甲款也是大勢所趨！

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】日系乾花搭配漸層法式指甲。(IG @nailist.bella)

【美甲款式2022︳結婚指甲款式】法式搭配裸色指甲。(IG @soul__relax)