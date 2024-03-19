婚禮籌備｜準新人必睇！婚禮前最後1個月準備清單:護膚、結婚流程

【婚禮籌備/結婚準備清單】人生大事的步伐漸近，距離要為自己換上新的身份、成立自己的家室只有數天，既驚又喜。想重要日子如願的話，提前準備以及一眾親朋好友的幫助就顯得更為要緊，不用忙得頭昏腦漲，又不會掉三落四。



不論你的婚禮形式是哪種，傳統婚禮、戶外婚禮、輕婚禮或是簽紙註冊，都應該準備得如火如荼，大部分重要的事項亦落實，落在新人心頭上的重擔亦減輕不少。相信不少忙了大半年以上的新人，都會不約而同有一個念想：在這個最後衝刺的緊要關頭，是否可以稍作休息？

婚禮前最後1個月準備清單！（《歡迎來到王之國》劇照）

雖然婚禮已經大致成形，但是大家亦有一些準備功夫與事項需要！

▼▼▼ 婚禮前1個月 ▼▼▼

1. 過大禮

2. 最後確認婚禮工作人員名單

3. 最後確認婚禮流程

4. 最後確認婚紗、禮服

5. 準備婚宴用品或當日必需品

6. 最後確定婚禮來賓名單、座位表

7. 選定婚禮歌單

8. 安排伴娘伴郎、兄弟姊妹團工作分配

婚禮前1個月準備清單（IG@janice_man）

▼▼▼ 婚禮前2星期 ▼▼▼

1. 領取婚禮授權書

2. 通知婚禮場地最終婚禮來賓名單、座位表

3. 準備伴娘伴郎、兄弟姊妹團禮物

4. 確認回禮禮物

▼▼▼ 婚禮前1星期 ▼▼▼

1. Bridal Shower／婚前派對

2. 伴娘伴郎、兄弟姊妹團最後分工

3. 皮膚護理

4. 檢查所有婚禮及婚宴物品沒有遺漏

5. 確認婚禮歌單

婚禮前1星期：最後衝刺！（IG@roxannetong）

▼▼▼ 婚禮前1天▼▼▼

1. 準備開門利是

2. 領取婚紗、禮服

3. 領取花球

4. 與各Vendor 確定集合時間與婚禮流程

5. 確認司儀稿內容

6. 確認婚宴用品或當日必需品

7. 準備上頭儀式

8. 好好休息

做好一切確認事項後，最要緊的是捉緊時間、好好休息，以最放鬆的心情享受你的重要一刻，在這一天全情投入、感動、大笑。