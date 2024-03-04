結婚前應該整角蛋白睫毛？捲曲效果影響化妝？化妝師提醒2注意位

【婚前美容新娘妝/新娘妝前保養】不少女生平日都會有整角蛋白美睫的習慣，不過到底婚禮前應不應該進行角蛋白美睫療程？對當日眼妝又有何影響呢？《01女生》邀請到化妝師On Yi為大家一一拆解，仍在「心思思」想去做角蛋白睫毛的你必睇！



婚前可以做角蛋白美睫？

(freepik)

近年熱門美容項目之一的角蛋白美睫，是用自身眼睫毛配合角蛋白，達致捲曲效果，比植睫毛更易打理。而化妝師On Yi 亦表示，10個準新娘9個都會問 :「Big day前做角蛋白，當日眼妝會不會更美？」。其實，答案是不一定！

因為市面上提供角蛋白美睫療程的美容中心多不勝數，如果在不了解的情況下嘗試，有機會得不償失，令化妝師用更長時間去修改之餘，亦會影響結婚當日眼妝效果。因此，在整角蛋白睫毛之前，大家可以參考On Yi 的建議 :

婚前整角蛋白睫毛貼士｜1. 切忌心急

能找到一個適合自己的新娘化妝師，的確不容易。建議大家可以先了解化妝師的風格、背景，同時觀看更多例子示範。

因為不論是貼假睫毛的技巧、眼妝調整手法上，每位化妝師都是不同，所以在試妝時必須好好感受。當找到一個適合自己的新娘化妝師後，才去溝通有沒有需要整角蛋白睫毛。

婚前整角蛋白睫毛貼士｜2.和化妝師了解清楚

有部份化妝師會要求你預先整好角蛋白睫毛，這時候你就可以問她有何推介、有沒有相熟的美容中心，確保美睫效果可做到化妝師對眼妝的要求。相反，如化妝師提醒你絕對不能整角蛋白美睫，你必須聽從她的叮囑。

(資料來源: 化妝師On Yi)