Anna Sui彩妝下月撤出香港　90後女生的美妝回憶還有這些品牌？

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】提及90後女生的回憶，都想到酷似娃娃般的煙燻眼妝，其中彩妝品牌Anna Sui憑著神秘黑色和華麗的包裝，成功俘擄少女們的心。不過，這個回憶恐怕要畫上句號，品牌昨日（11/8）於社交網站宣布，專櫃的彩妝系列將在9月1日起暫別香港，屆時只得香水販售，令人不禁感到唏噓。



Anna Sui彩妝撤出香港︳Anna Sui昨日宣布專櫃的彩妝系列將在9月1日起暫別香港。(IG@annasuicosmetics)

Anna Sui彩妝撤出香港︳Anna Sui憑著18至19世紀藝術風格，結合搖滾和洋娃娃的元素，塑造出叛逆小公主的形象。(IG@annasui)

Anna Sui彩妝撤出香港︳Anna Sui包裝都是黑色、碎花和蝴蝶圖案等，並加入紫色調，提升華麗和神秘的感覺。(IG@annasui)

Anna Sui由華裔設計師蕭志美創辦，憑著18至19世紀藝術風格，結合搖滾和洋娃娃的元素，塑造出叛逆小公主的形象，為時尚界帶來新鮮感。Anna Sui其後開設彩妝系列，包裝一如以往，都是黑色、碎花和蝴蝶圖案等，並加入紫色調，提升華麗和神秘的感覺。

Anna Sui彩妝撤出香港︳安室奈美惠於90年代初期，掀起一股辣妹熱潮。(IG@namieamurolive)

Anna Sui彩妝撤出香港︳文詠珊在𡃁模時期都愛以帶煙燻元素的娃娃妝示人。(IG@janice_man)

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】安室奈美惠掀領Anna Sui熱潮

這款妝感一般偏重，特別是眼妝，透過粗黑眼線和長而濃密的睫毛，展示出輪廓立體的洋娃娃外貌，與時下流行的清素自然妝容，有著截然不同感覺。不過，洋娃娃妝當年紅極一時，由日本巨星安室奈美惠於90年代初期，掀起一股辣妹熱潮，不僅影響當年女星們的妝容，如楊丞琳、楊穎（Angelababy）、文詠珊（Janice Man）和𡃁模們等，都以帶煙燻元素的娃娃妝示人，亦助長Anna Sui彩妝的發展，得到不少女生搶購和熱捧，成為當年火紅的it item。

相信各位90後女生，至今抽屜裡仍會珍藏著一兩件Anna Sui的產品，即使已經過期，也會當成收藏品擺放。雖然辣妹文化已成過去，不少女生仍喜愛Anna Sui的彩妝品，不僅外觀漂亮，而且好評度高，以下的3位女星更是品牌的擁躉之一。

Anna Sui彩妝撤出香港︳昆凌曾在2012年時，為Anna Sui香水出席活動。(IG@hannah_quinlivan)

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】昆凌：化身Anna Sui標誌性的洋娃娃香水

大部分女生應都曾對品牌香水心動過，瓶身以童話設計作主軸，配合細緻的輪廓線條，展現出夢幻甜美的形象。天王嫂昆凌曾在2012年時，為品牌香水出席活動，並化成香水瓶上的森林精靈，以娃娃般的女神樣貌，擄獲大眾焦點。她當時指不僅會用Anna Sui香水，還會對香水上的Anna Sui精靈許願，可見出其少女心的一面。

Anna Sui彩妝撤出香港︳趙麗穎曾於微博展示自己的Anna Sui黑色手柄鏡。(微博圖片)

Anna Sui彩妝撤出香港︳近似商品。(IG@annasuicosmetics)

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】趙麗穎：女生必藏黑色化妝鏡

出道多年的內地女星趙麗穎，據稱年收入曾達4億人民幣。雖然擁有財富，但她在化妝方面則較慳家，曾在內地訪談節目中，透露每年的化妝品花費僅在2,000人民幣左右（約2,300港元），令在場的主持人都感驚訝。她曾於微博展示自己的彩妝品，當中包括Anna Sui的黑色手柄鏡，以玫瑰和巴洛克風格，展現出華麗感覺。這面鏡子當年得到不少女生喜愛，是90後的集體回憶！

Anna Sui彩妝撤出香港︳歐陽娜娜提到愛用Anna Sui Brightening Face Powder。(小紅書)

Anna Sui彩妝撤出香港︳Anna Sui Brightening Face Powder。(IG@annasuicosmetics)

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】歐陽娜娜：提升仙氣的蜜粉

歐陽娜娜雖於2000年出生，同是Anna Sui的粉絲。她不時都會在社交媒體分享化妝心得和好物推介，其中提到愛用Anna Sui Brightening Face Powder，妝後用以定妝可有效控油，同時添加維他命C洐生物，具有美白功效，亦聲稱可在晚上使用。

除了Anna Sui外，不少90後女生愛用的彩妝品牌，也逐漸撤出香港，以下回顧其中4個，就讓我們留住這些少女時期愉快的回憶吧！

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】品牌一：Jill Stuart

同樣為日本美妝品牌，但Jill Stuart則走清新少女路線，包裝較為閃爍和夢幻，非常適合低調的女生。不過品牌於2019年相繼撤出亞洲地區，只剩日本的專門店。

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】品牌二：Majolica Majorca

以睫毛膏著名的Majolica Majorca，不僅包裝夢幻精美，而且性價比高，是學生時期的恩物。不過，官方於2018年10月底撤出香港，令人相當懷念。

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】品牌三：NYX

專業彩妝品牌NYX Professional Makeup於去年撤出香港。它的彩妝品價錢相對親民，而且有著多款色彩選擇，顯色度亦高，一盒眼影基本上能化出多種妝效。

【Anna Sui｜彩妝撤出香港】品牌四：DHC

DHC的唇膏非常滋潤，加上價錢便宜，得到不少女生喜愛。除了美妝品，品牌亦有賣保健產品，由內而外保養。雖然札根12年，但品牌在2016年宣布暫停香港直營銷售業務，讓不少女生感惋惜。

【Anna Sui彩妝撤出香港Q&A】