美國彩妝品品牌NYX PROFESSIONAL MAKEUP價格親民，產品涵蓋日常需要，為不少女生的選擇，但品牌已確定將會結束香港和澳門店舖。

彩妝品品牌NYX PROFESSIONAL MAKEUP宣布香港及澳門的門市將會於未來數月逐步結束營業。（屯門市廣場網站）

香港及澳門門市將結業 限時優惠4件6折

NYX PROFESSIONAL MAKEUP在昨天（10/8）於官方Facebook專頁宣布，指由於公司業務策略調整，品牌位於香港及澳門的門市將會於未來數月逐步結束營業。

品牌並未有公布確實的結業日期，不過卻在專頁表示所有會員積分將於2020年9月15日到期，有關會員福利可於即日起至9月15日前到店舖換領。記者今日（11日）向店員查詢，指品牌正進行2件8折、3件7折、4件6折的限時減價優惠，至8月31日。

NYX為歐萊雅（L'Oréal）香港集團旗下品牌，昨（10日）宣布將撤出香港及澳門市場，品牌在香港擁有3間旗艦店，分別位於沙田、旺角、屯門，以及兩個位於尖沙咀和旺角的專櫃。（FACEBOOK截圖）

NYX為歐萊雅（L'Oréal）香港集團旗下品牌，現時在香港擁有3間旗艦店，分別位於沙田、旺角、屯門，以及兩個位於尖沙咀和旺角的專櫃。根據《01新聞》報導，早於今年7月，歐萊雅（L'Oréal）香港集團品牌部門約有60人被裁員，佔部門人手約三分一；而《01新聞》就事件向集團查詢時，集團指因應本地零售市場環境及顧客消費模式的轉變，需就公司內部架構作出相應調整。

NYX PROFESSIONAL MAKEUP將逐步結束香港和澳門店舖，未來是否將重心放於網上平台？(nyxcosmetics_hk@Instagram)

然而，根據集團當時向被裁員工發出的郵件，內容提及香港市場從去年正開始改變，在疫情爆發前，已留意到消費者的消費習慣，由到門市購物轉為網上購物，部分職位已經不再是「公司未來發展的一部分」。

如今NYX將逐步結束香港和澳門店舖，未來是否將重心放於網上平台，則有待NYX官方消息了。

NYX以大眾化價錢和產品多色調為賣點，以下3大產品各有特色，是不少女生的囤貨首選。

Color Correcting Palette

NYX Color Correcting Palette為膏狀質地，設有6款色調。HK$160(curlyy_makeup@Instagram)

想要完美修飾黑眼圈、痘印等臉部瑕疵，只用一支單一色調的遮瑕產品是不足夠的。NYX Color Correcting Palette為膏狀質地，設有6款色調，分別可在全臉做到提亮、修正泛黃、泛紅、黑眼圈、瑕疵，以及修容效果。因應自己的皮膚問題而自行調色再遮瑕，遮瑕效果更加倍。例如最簡單快捷的方法是，先在黑眼圈位置用上蜜桃色中和減淡，再在淚溝位置塗上黃色，作提亮之用；亦可用在顴骨下臉和輪廓線塗上啡色作修容。

Powder Puff Lippie Powder Lip Cream

NYX Powder Puff Lippie Powder Lip Cream系列提供8種色調，包括冷暖色系。HK$95(2soulmategirls@Instagram)

Powder Puff Lippie Powder Lip Cream唇釉為慕斯質地，當塗上嘴唇後將由霜狀變成粉末狀。比較特別且方便的是，其海綿頭設計可將唇釉隨意均勻塗抹或暈染，打造出漸層色調的妝效。系列提供8種色調，包括冷暖色系，如自然蜜桃、熒光粉紅、冷梅紫等，適合不同妝容風格的女生。建議在使用前可先塗上護唇產品，為唇部做好保濕，塗拭效果將更好。

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Makeup Setting Spray（Matte Finish／Dewy Finish）

在完成底妝後，全臉均勻噴上NYX Makeup Setting Spray，令妝容更持久。HK$90／60ml(nyxcosmetics_hk@Instagram)

定妝噴霧可令妝容得以保持，在近來需要戴口罩的日子尤其需要。NYX Makeup Setting Spray分成霧面定妝（Matte Finish）及光感定妝（Dewy Finish），霧面定妝做到啞光妝感和控油效果，而光感定妝則以保濕及水潤妝感為主，可因應皮膚狀況以及喜歡的妝感而選擇。

定妝噴霧除了在化妝後均勻噴在全臉上，令妝容更持久，也可用於塗拭粉底步驟前，以提升底妝的貼服程度。Makeup Setting Spray僅有60ml，少少一支放於手袋隨時在補妝後使用，甚為方便。

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【按圖看】原來這些美妝品牌已撤出香港？

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