【TOPSHOP結業｜零售寒冬】Topshop昨（16/8）在社交平台宣布將關閉Topshop和Topman在港的店舖，意味正式撤出香港。

Topshop於日前（16/8）在社交平台宣布將關閉Topshop和Topman在港的店舖，意味正式撤出香港。(GettyImages)

Topshop將正式撤出香港

早於7月份，已有消息指Topshop將於10月約滿後，將不再續租目前唯一於中環的據點，業務將由實體店轉型至網上商店；然而，品牌終確認了其關店消息，並分別在Instagram、Facebook等社交平台發文，指「WE'RE CLOSING SOON」（我們即將會關閉），並感謝支持者過去多年的愛。

Topshop在社交平台發文，指「WE'RE CLOSING SOON」（我們即將會關閉），並感謝支持者過去多年的愛。（FACEBOOK截圖）

Topshop曾在港擁3間店舖 惟業續每況愈下

英國Fast Fashion品牌Topshop於1964年創立，憑親民定價以及貼近市場潮流成功吸引年輕一群。Topshop在2012年以月租300萬元承租中環皇后大道中舖位開設樓高兩層的旗艦店；2014年分別選址金鐘、銅鑼灣開設分店。惟金鐘及銅鑼灣的分店早已結業，而中環旗艦店則在2017年以月租150萬元續租3年。

化妝師兼模特兒Zuey Yuet不時穿搭Topshop服飾，看來在中環店前這畫面將成絕唱。（topshop_hk/／zueyuet＠Instagram）

另外，Topshop母公司Arcadia Group在2018年結束品牌於中國的分店及天貓網店，淡出中國市場；而根據BBC報導，翌年6月份品牌總共結束多達48間實體店鋪，當中包括美國的11間Topshop和Topman門店，轉而將Topshop與Topman加入網上消費平台ASOS。

+ 2

Topshop業續於近年來每況愈下，不過亦曾作出過許多新嘗試，希望能力挽狂瀾，如曾在2010年比其他Fast Fashion品牌快人一步推出化妝品；2014年推出首個婚嫁系列，包含姊妹裙、內衣、頭飾等，為新娘提供多一個選擇；2019年亦曾與美國媒體Vice Media旗下的創意機構Virtue合辦「約會節目」真人騷《Date Dash》（延伸閱讀），為參加者進行配對，同時希望藉節目圍繞品牌的服裝，以吸引年輕一代，不過似乎未能帶來相關的迴響。

+ 3 + 2

設計沒新鮮感或成Topshop死因？

或許要挽回年輕一代的Topshop的熱愛，並不是單純的搞噱頭或是推出其他非主線的商品。品牌走的是高端街頭風格，不難在設計中看到搖滾、清新、性感，甚至經典復古的元素，不過卻沒在市場上帶來太多新鮮感，故此Topshop在當刻更需要的或是積極維持並創新其風格設計。

+ 7 + 6 + 5

減價低至3折 Topshop鞋履值得一看？

Topshop親民價錢以外，在眾多商品款式中，其鞋履與牛仔褲類別亦曾受顧客愛戴，前者襄括休閒至女性化的風格款式，波鞋、平底鞋、高跟鞋，以至靴款，不但適合不同風格的女性，其款式新穎且多，比起其他Fast Fashion品牌亦甚為少見，原價約在幾百至二千元以內，而Topshop網店上正進行低至3折優惠。在Topshop正式撤離本港市場之前，或可把握機會到中環旗艦店看一看實物。

【按圖看】Topshop網店部份減價貨品＝＝＞

+ 9 + 8 + 7

【零售寒冬】按圖看，原來這些品牌近年已撤出香港？

+ 23 + 22 + 21

彩妝品品牌NYX PROFESSIONAL MAKEUP亦在社交平台宣布香港及澳門的門市將會於未來數月逐步結束營業，進行2件8折、3件7折、4件6折的限時減價優惠，看看有什麼必買產品。＝＝＞（延伸閱讀）