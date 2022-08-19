范冰冰4招養成烏黑長髮　自製髮膜、抹乾頭髮禁做一件事

【范冰冰護髮】內地藝人范冰冰經常都會在社交平台分享自己的美容護膚心得，即使因工作需要而經常染燙頭髮，仍擁有一把健康、烏黑濃密的長髮，令女生們大感羨慕。范冰冰日前就公開了自己獨門洗頭秘訣，靠4招養成一把漂亮長髮。



范冰冰護髮│自製「預洗髮膜」

不少女生都會使用髮膜護髮，不過范冰冰用的不是普通在外買的髮膜，而是會自己自製髮膜。在洗頭前，范冰冰會以髮膜、護髮乳以及椰子油混合，製成「預洗髮膜」，在乾髮狀態時把「預洗髮膜」從髮中抹到髮尾，並按摩頭髮5分鐘。然後，便會以加熱浴帽套起頭髮約40分鐘，以達致蒸髮效果，讓頭髮充分吸收髮膜精華，之後才洗掉。

范冰冰護髮│自製「預洗髮膜」（微博@范冰冰）

范冰冰護髮│洗頭用起泡網、按摩梳

在洗頭時，范冰冰會使用起泡網將洗頭水起泡，再把泡沫放上頭搓洗頭髮。此外，更會使用氣墊按摩梳梳開頭髮及按摩梳理頭皮，有刺激血液循環及加強洗淨的效果。沖洗乾淨後會再先後塗一遍護髮素及髮膜再清洗。

范冰冰護髮│洗頭用起泡網、按摩梳（微博@范冰冰）

范冰冰護髮│不搓頭髮

洗完頭後，大家都會用毛巾把頭髮抹乾，而范冰冰就提醒女生在用毛巾抹頭髮時不能搓頭髮，應以拍打、按壓的方式，把頭髮壓乾，以免毛鱗片受損。在頭髮半乾的狀態時再使用頭皮精華，以指腹輕壓頭皮按摩，另外在髮尾塗上髮尾油，減少毛燥。

范冰冰護髮│不搓頭髮（微博@范冰冰）

范冰冰護髮│不斷晃動風筒吹頭

為免風筒的熱力令頭髮過熱損害髮質，范冰冰建議女生吹頭時不要偷懶，需要不斷晃動風筒，令熱風平均吹在每一根髮絲上。吹乾頭髮後，在髮尾再塗上髮尾油，加強頭髮的光澤度。