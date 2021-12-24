范冰冰護髮全靠「椰子油護髮術」　每日簡單三個步驟擁有順滑頭髮

迎接開工微解封快快收起妳的懶癌，跟著儂編一起在家養出漂亮好髮質吧！不能上髮廊護髮也沒關係，神儂實驗室這周要教你女神范冰冰的私房護髮絕活「椰子油護髮術」！簡單三步驟，不用花大錢也能打造柔順、蓬鬆秀髮～到底有沒有效？傳說護髮完不用梳頭也不打結是真的嗎？一起來試試吧～



準備產品：椰子油、潤髮乳、洗頭水、浴帽／保鮮紙

塗完椰子油後油油膩膩洗不乾淨？教你3個步驟正確使用椰子油護髮！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第一步：椰子油護髮

大家都知道椰子油溫和天然，且滋潤度高，是家中的保養萬用油！不過該怎麼用它來正確護髮你真的知道嗎？「椰子油護髮術」首先第一步驟，在乾髮的狀態下，取出適量椰子油（冬天椰子油凝固可以在手掌搓揉溶化後使用）塗抹於「髮尾」處，確保每一絲髮尾都裹上椰子油後，長髮可以用保鮮膜加髮圈包住髮尾；短髮者則可以利用浴帽，而後靜置１０分鐘，讓髮絲確實吸收油分。

第二步：潤髮乳乳化

接著第二步，取出平時慣用的潤髮乳、護髮素，均勻塗抹上整頭秀髮。抹上後準備一盆水，像是在幫頭髮乳化卸妝一樣，藉由潤髮乳的滑潤感與清水，卸除髮絲上的椰子油。邊洗邊按摩也是為頭髮二次護髮！這樣也能有效洗去秀髮上的油膩膩觸感。

第三步：泡泡洗髮

最後一步驟，看似是一般的洗頭程序，但也是很多女孩忽略到的養髮技巧，那就是「泡泡洗髮」！多數人會直接用洗頭水在頭髮上搓洗起泡，但其實洗頭就和洗臉一樣，建議先將洗頭水起泡後再用洗頭水泡沫來洗髮，這樣既能減輕搓洗時的刺激，也能改善掉髮問題喔！

不用梳子也不打結！

護髮完沖洗後，令人很驚豔的是，過程中完全沒有髮絲打結、糾結的問題！就連平時洗頭掉髮量大的儂編，掉髮的量也減少一半～而吹整過程也完全沒用到梳子，稍微用手順一下髮絲就乖乖聽話，不毛躁、不亂翹，染燙受損髮、自然捲髮質的粗糙秀髮也瞬間變得柔軟滑順，難怪范爺能靠這招養出豐厚又烏黑的漂亮長髮呢！

【神儂小檔案】

膚質 : 中性／T字部位偏油／雙頰冬季微乾／沒有過敏問題

髮質 : 大自然捲／粗硬毛躁／有定期燙整的習慣／頭皮中性偏油



實測結果為個人主觀感受，根據不同膚況／髮質效果可能不盡相同！

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