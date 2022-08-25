沐浴露推介2022︳LDK百元以下沐浴露Top5！Dove、LUX獲高分保濕強

沐浴露推介︳2022年度《LDK the Beauty》排行榜出爐了，這次LDK嚴選了51款沐浴露，分別在去污力、保濕力和成分三方面進行比較，5分為滿分，測出哪一款沐浴露的性價比最高、最值得購買，一起來看看有那些沐浴露必買推介吧！



沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行1︰Dove 和 LUX

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Dove （LDK官網）

Dove是不少人熟悉而且較平價的品牌，但它在各個功效上完全不會讓人失望！在LDK的測試當中，其去污力為4分、保濕力和成分同樣是3.5分。Dove含有保濕成分的新配方，可深入角質層，同時保護肌膚。洗完後會留下清爽的感覺，鎖水力度恰到好處，適合任何膚質。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | LUX（LDK官網）

同獲第一名的LUX，價格雖然稍微較Dove便宜，使用效果卻完全不輸蝕。LDK為LUX沐浴露測出的去污力和保濕力同為4分，成分是3.5分。它含有兩種透明質酸，富含天然提取物。使用起泡網的話，泡沫會變得蓬鬆，能徹底清潔油性污垢。使用過後皮膚不會緊繃，反而很滋潤。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行2︰LUX Refresh Body Soap 和 Mellsavon

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | LUX Athleisure Healthy Shine 系列 Refresh Body Soap（LDK官網）

LUX Athleisure Healthy Shine 系列 Refresh Body Soap 被推薦在健身後使用。它是一種含有抗菌成分的肥皂類型，去污力一般。由於成分方面被判斷為強烈的刺激，因此評價較低。其保濕成分高、保濕力一流，適合用於旱季。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Mellsavon（LDK官網）

並列第二的Mellsavon「沐浴露保濕型」具有由調香師特製的優雅花香，保濕力達3.5分。它含有昂貴的成分，如：蝸牛和白松露，但其對皮膚的有效性尚不清楚，因此成分只得一半分數。在去污力測試中，乳脂狀的泡沫徹底洗掉了皮膚深處的皮脂。保持水分的同時，亦徹底去除皮膚上的污垢，去污力有4分。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行3︰樂敦製藥 Deoco

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Deoco藥用沐浴露（LDK官網）

Deoco藥用沐浴露散發著淡淡甜美花香，此系列的藥用沐浴露針對較年長女性而開發。含有吸收廢物的成分，達4分。而且具有洗滌後的清爽感，去污力得分為4。但保濕力稍為遜色，易造成皮膚乾燥，得2.5分。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行4︰Lamerance、Bouncia和Masheri

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Kracie Lame Lance （LDK官網）

Kracie Lame Lance 高級沐浴露增強了保濕力，在不破壞角質層中的「層狀結構」的情況下進行洗滌，既能保持皮膚所需水分，清潔成分亦溫和，因此成分得分為4.5之高。保護皮膚的天然保濕能力不俗，達3.5分。使用過後皮膚不會緊繃，水潤度適中，去污力一般，有2.5分。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Cow Soap Kyoshinsha Bouncia沐浴露（LDK官網）

Cow Soap Kyoshinsha Bouncia沐浴露擁有絕佳的泡沫質量，製造商花費五年時間研製富有彈性且觸感光滑緻密泡沫。雖然增強了透明質酸和乳木果油等保濕成分，但保濕力似乎還是欠佳，僅獲2分，成分則獲3.5分。不過有得必有失，導致皮膚乾燥的成因可能是基於其極強的4.5分去污力，刺激皮膚引起敏感。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | 資生堂Masheri香氛沐浴露（LDK官網）

資生堂Masheri香氛沐浴露具有調和功能，可將難聞的氣味與華麗的氣味調和起來，但成分一般，僅得2.5分。潔面成分是皂基製成，去污力高，達4分，可去除粘膩感，保濕力得3分。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行5︰Kracie、Tokyo Hands和Mutenka

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Kracie Naive沐浴露（LDK官網）

Kracie Naive沐浴露含桃葉提取物，是100%植物性清潔成分的家庭標準產品，以對兒童溫和的清潔力打響旗號，成分獲2.5分。此款沐浴露容易去除污垢，去污力達4分，但同時意味著容易洗掉必要的皮脂。感覺清爽，適合出汗較多的女生，但年齡較大的女性皮膚則可能因而缺乏水分，因此需要細心的保濕護理。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Tokyu Hands（LDK官網）

由 Tokyu Hands台隆手創館和歷史悠久的香皂製造商 Matsuyama Yushi松山油脂共同開發的涼爽系列沐浴露，含有具緊緻效果的金縷梅提取物，保濕力和成分均獲2.5分。具恰到好處的潔面力和薄荷的清爽感，去污力達3.5分，絕對適合油性皮膚之人士。

沐浴露推介︳2022《LDK the Beauty》沐浴露排行 | Milk Soap Kyoshinsha Cow Brand無添加沐浴露（LDK官網）

Milk Soap Kyoshinsha Cow Brand無添加沐浴露通過混合具有高清潔力的肥皂和對皮膚溫和的氨基酸清潔成分，在清潔力和保濕力中取得平衡，去污力和保濕力皆獲3分。其成分簡單，獲2.5分，但沖洗後皮膚光滑舒適。它不含防腐劑和酒精，不用害怕添加劑傷害皮膚或產生副作用。

資料來源：360life

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