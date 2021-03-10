LDK實測13款沐浴露︱Lux打入3甲佔2席　第6位潔力夠強芳香除體臭

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-10 19:30

沐浴露實測｜沐浴露是每天的日常護理必需品，去除身體污垢是基本，用後皮膚不繃緊持久保濕同樣重要，可是兩者兼得的產品絕對難尋，加上成分品質直接影響膚質，選錯沐浴露長期刺激肌膚或會致敏感，為此，日本美容權威雜誌《LDK the beauty》實測了13款在當地售¥1,000以下的沐浴露，不少在香港亦有售，入手前不妨參考。

沐浴露︱日本女生選購沐浴露時，最重視用後肌膚不繃緊，減少肌膚乾燥。（lux_jp_official）

《LDK the beauty》在Twitter進行調查，了解日本女生對沐浴露的要求，得出4大要點，最多人重視的是用後防止肌膚乾燥，第2是減少對肌膚刺激，第3是泡沫質量，最後是產品的香氣。

是次實測分為3個測試，第1是清潔力，將油性唇膏塗在人造皮革上，加入產物混合水用手指搓揉30次，看剩餘污垢，愈淺色即清潔力愈強；第2是保濕力，在手上試用產品後待30分鐘，用肌膚水分測量器量度肌膚水分，分4個等級：略微不足、一般、保濕及非常保濕；第3是成分，由專家分析產品所有成分，包括清潔成分的種類、有沒有保濕、美容及消炎成分，成分是否屬刺激性等來評分。

在13款沐浴露中，有的清潔力出色，可是保濕力不足；有的芳香十足能去除身體異味，但成分遜色；有的保濕力欠佳，但配方溫和適合敏感肌。雖說清潔力與保濕難共存，難得3甲都能平衡兩者的表現，而且成分同樣親膚，冠軍亦是家傳戶曉的品牌，性價比高。

▼▼▼按圖看LDK實測13款沐浴露結果，敏感肌、大汗者適合用哪款？▼▼▼

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