吳謹言成Coach代言人　自創洗頭秘技、靠肌斷食還原零暗瘡嫩肌

【吳謹言｜護膚】女星吳謹言近日人氣急升，更宣布成為Coach新一任品牌代言人，拍攝2022秋冬系列廣告。吳謹言在2018年播出的《延禧攻略》後竄紅，早前更憑《尚食》和綜藝《乘風破浪3》，於觀眾面前展現演技以外的才藝，讓她再受矚目。除了演藝才能，吳謹言亦相當注重護膚，喜歡透過小紅書與粉絲交流保養心得。



【吳謹言｜護膚】吳謹言宣布成為Coach新一任品牌代言人。(Coach)

吳謹言在Coach新公開的宣傳影片中，換上可愛溫柔的造型，搭以最新款手袋Bandit，散發平實典雅的感覺，與另外兩位代言人：珍妮佛洛佩之（Jennifer Lopez）和美國時尚博主Wisdom Kaye，各自展現出不同個性的時尚。除了服飾，亦發現到現年32歲的吳謹言，肌膚依然滑嫩，看來幾乎沒有瑕疵，很難想像她說過自己曾爛面和爆暗瘡。

【吳謹言｜護膚】吳謹言在《乘風破浪》中展示玲瓏有致的身材。(吳謹言微博)

【吳謹言｜護膚】保養法一：「631飲食法」

不時都可看到吳謹言在《乘風破浪3》中展示玲瓏有致的身材。芭蕾舞蹈員出身的她，除了努力運動，還會靠「631飲食法」提升成效。這方法其實就是將整天的食量分成10等份，然後早午晚三餐分別吃6份、3份和1份。由於晚間活動量較少，需要消耗的能量不多，因此這樣分配的話，便能減少食物轉化成脂肪的機會。若想增加成效，可以糙米、蕃薯和南瓜等原型食物取代澱粉。

吳謹言曾在綜藝節目《奇葩說》中，指自己人生最胖時期只得96至97斤（約48kg），並在節目上磅重，認證自己當時只得45.8公斤，可見她的飲食習慣助其維持體重。

【吳謹言｜護膚】吳謹言曾於小紅書指靠「7天肌斷食護膚法」，成功改善暗瘡。(吳謹言微博)

【吳謹言｜護膚】保養法二：一周肌斷食護膚

吳謹言曾於小紅書坦言，因拍劇和壓力而爛面，不時爆暗瘡，即便嘗試無數方法，都徒勞無工。不過，她後來發現「7天肌斷食護膚法」，成功改善暗瘡，同時肌膚變得光澤，並較以前更快吸收精華。吳謹言指會趁周末時，才進行肌斷食，早上用半乾的濕毛巾擦面，晚間則以不含皂基成分的洗面乳洗面，期間不用任何護膚品。若感到肌膚乾燥，她會在房間擺放加濕器或用保濕噴霧。

【吳謹言｜護膚】吳謹言自創讓頭髮順滑蓬鬆的「三文治洗頭秘技」。(吳謹言小紅書)

【吳謹言｜護膚】保養法三：自創三文治洗頭秘技

頭髮經常染燙易造成髮質乾旱和扁塌，因此吳謹言在小紅書便曾分享獨創的「三文治洗頭秘技」。相較一般的洗頭做法，這秘技的次序則是反轉，並分為3個階段：首先利用寬身的梳子梳順髮絲；然後將護髮素塗在中後段的髮尾位置，再把頭髮分成兩邊卷起固定，靜待10分鐘，以加強髮尾柔順，防止打結；最後就用洗頭水清潔頭皮，沖洗後再以護髮素加強護理，使吹乾後的頭髮更為蓬鬆和柔順。