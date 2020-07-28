【在家工作手臂操】《延禧攻略》正在重播，2018年播出時紅遍中港台，吳謹言更因而成為新一代炙手可熱的女明星。 吳謹言出道以來，身材一直都是纖細、臉型又非常細小，曾引起熱論，而粉絲也想知道她不長肉的方法。最近她便拍片分享她日常瘦手臂的4個動作，她又指減了手臂，視覺上可瘦13磅，看看健身教練的分析，再一同在保持社交距離期間，試試家中減肥方法。

按圖重溫《延禧攻略》中的愛情金句＝＝＞

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吳謹言「私教」瘦手臂操並指鍛鍊一個月可以視覺輕12斤，即約13磅。（小紅書截圖）

165cm的吳謹言上鏡的時候依舊纖瘦，令大眾都非常好奇她的體重，更有人指她不到80斤（88磅），她因而拍片公開她的體重，穿着T-Shirt牛仔短褲上磅的她得出體重有46.1kg（約102磅），雖然比88磅重，但依然屬偏瘦。

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吳謹言從未重過106磅 分享4個瘦手臂動作

吳謹言曾在《奇葩說》分享減肥，人生29年來沒超過106磅，原來她小時候因學習芭蕾舞，因而開始注重自己的體重：「我從以前十歲開始就基本上科學性的節食。」她喜歡吃，但同時會「精準」地選食物，如計算卡路里，吃一些吃不胖的食物等，並靠着運動，而令體重一直如此。

早前，吳謹言以「四個動作一個月輕鬆瘦胳膊（手臂）」為題，分享她日常在家的健身、瘦手臂的方法，指只要瘦在該瘦的地方，視覺上便可像她瘦13磅；先在地上放上瑜珈墊，再按圖看看吳謹言4個瘦手臂動作＝＝＞

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記者為此向健身教練Angela Lammy查詢，吳謹言的手臂操主要是訓練三角肌、胸大肌和背闊肌，但這都不是有氧運動，消耗的卡路里不夕多：「但如果日日做，會比起每天坐在梳化上吃零食好。」Angela續指非常不建議側邊俯臥撑，因為這動作安全性低：「側身用手臂做掌上壓容易對手肘關節造成壓力，容易受傷，完全不建議做這動作。」

吳謹言從小對體重控制非常嚴厲。（吳謹言微博）

只有這類人才可一個月能減走bye-bye肉？

健身教練Angela指吳謹言的瘦手臂操稱一個月減走bye-bye肉不是不可能，而是需要本身體脂率較低、肌肉和脂肪都不高的人，這類人便可以做局部的手臂訓練強化肌肉線條，並短時間看到成效。

做局部運動時，消耗的卡路里比起全身運動的低，如果想成功減脂，Angela建議做手臂操時要多配合運用到大肌肉的全身性訓練，例如深蹲、掌上壓等複合式阻力訓練，加上適當的有氧訓練（每周大概一至三次），便能加速減脂效果，Angela又提醒：「瘦身其實七成靠飲食，三成靠運動。」

在家工作、保持社交距離期間，Angela建議想瘦手臂的女生可以多練習三頭肌的位置（即bye-bye肉位），如一些板凳撐體（Tricep Dip）和掌上壓已經足夠，她又指：「想減脂效果明顯，便可配合一些HIIT運動，每次做大概30分鐘，謹記住要做到有明顯的喘氣感覺，如果做了30分鐘，一點氣喘也沒有，便沒有效用。」