Nars、Urban Decay竟未見上榜！最新美妝品牌搜尋量排名頭10位

【美妝｜搜尋量排名】化妝品是不少女生的日常必需品，市面上美妝品不停推陳出新，加上熱潮轉變不斷，讓人未能試盡所有產品，需靠各方的推介來精選想買的款式。專門分享熱門美妝品平價替代款的平台Brandefy，近日公開平台最新的品牌搜尋排名（由2022年7月至8月中計算），除證明了各大品牌的受歡迎程度，同時反映出近期的美妝趨勢。



【美妝｜搜尋量排名】Charlotte Tilbury的Pillow Talk系列征服不少女生的心。(IG@nancykwai)

【美妝｜搜尋量排名】Charlotte Tilbury自去年長居Brandefy搜尋量排名榜首。(IG@charlottetilbury)

愈多人愛用的美妝品牌，在網絡搜尋量方面相對愈高。Brandefy創辦人Meg Pyrde指出，彩妝品牌Charlotte Tilbury自去年1月登榜後，搜尋量一直上升逾一倍半，甚至在短短半年後，已經成為榜首，並且熱門度不減，至今依然穩守冠軍寶座。品牌素來在色彩和持妝方面，都得到不少好評，特別是Pillow Talk系列，以帶柔和和嫵媚的奶油色調，征服不少女生的心。

【美妝｜搜尋量排名】Rihanna開設的品牌Fenty Beauty在去年獲得高達4.47億營業額。(IG@badgalriri)

近年不少女星紛紛推出個人美妝品牌，得到不少粉絲熱捧，其中較成功的包括由樂壇天后Rihanna開設的品牌Fenty Beauty。根據外媒《toofab》指出，Fenty Beauty在去年的營業額高達5,700萬美元（約4.47億港元），成績相當不俗。除了因為Rihanna的名氣，產品亦得到不少好評，其中唇膏更得多人談論，因此在這次排名中得第2，其實絕不意外。

【美妝｜搜尋量排名】Drunk Elephant於Brandefy搜尋量排名第3。(IG@drunkelephant)

無論化妝或護膚方面，不少女生開始講究自然，以減少對肌膚造成負擔，同時亦帶動主打天然的品牌排名上升，如Drunk Elephant、Tatcha和Tarte，便分別位列第3至5名。不過，令人意外的是，同樣深受女生歡迎的Urban Decay和Nars則未見上榜，據數據顯示，兩個品牌的搜尋量分別下滑44%和23%。

品牌搜尋排名第6至10位如下：



第6位：Supergoop

第7位：Glow Recipe

第8位：SkinCeuticals

第9位：Benefit

第10位：Estée Lauder



除了美妝品牌，Brandefy亦統計了產品類型的搜尋量，由「維他命C」產品登上首位，而定妝蜜粉和粉底則緊隨其後。至於第4至6位，則為有色保濕或防曬、面霜和視黃醇，皆以保濕和煥膚為主。由於夏日主打輕盈妝感，因此睫毛膏成為眼妝重點，排名第7，而修容產品如底霜和陰影粉則分別在第8和9位。或許不少化妝品加入防曬成分，故防曬霜的搜尋量較去年下降21%，落至第10名。

資料來源：Brandefy、ＷＷＤ