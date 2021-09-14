護膚｜LDK評測保濕乳霜10大排名　 $68開架牌上榜KOSE保濕力強

保濕乳霜質地濃稠，相對乳液更能包覆肌膚表面，有效鎖住皮膚水分。日本《LDK the beauty》實測多款人氣保濕乳霜，從保濕力、成分和使用感等3方面評分，綜合保濕乳霜10大排行榜，其中4款售價120元以內，性價比高。



乳霜不僅可保濕，亦多含美白、抗老等護膚成分，保濕乳霜是護膚重要一步，令肌膚保濕保持柔滑水嫩。日本美容雜誌《LDK the beauty》就多款人氣保濕乳霜進行測試評分。

(laneige_kr@IG)

實測項目包括保濕力，將保濕乳霜塗抹在手臂內側，檢測肌膚6小時後，皮膚含水量前後差別；第二項是成分，將乳霜列出成分作出分類，並進行分析和檢查當中具保濕、護膚、無刺激等成分評分；第三項是使用感，將乳霜塗在手背待1分鐘後，將手背放在細串珠上，測試手背能黏多少的串珠，從而得出黏笠和清爽程度。

4款上榜保濕乳霜$120以內 最平售$68

同獲第8位的四季彩保濕乳霜（售約港幣$261），被評「全方位」解決皮膚問題，「五合一」乳霜含高保濕效果，可同時充當化妝水、乳液、精華液、面霜或面膜使用；有用家表示乳霜調理膚況、收細毛孔有出色表現。

排第4位的小眾開架品牌Unlabel，保濕乳霜約港幣$68，是上榜產品之中最平，卻有出色的保濕能力，在成分和使用感亦獲評高分，上臉溫和不刺激，對舒緩乾燥有效，評分媲美其他售價高的保濕乳霜，性價比高。

至於第1位的杜氏酒粕保濕乳霜（售約港幣$261），被評對改善膚色暗沉、淡化黑斑有不俗效果；皮膚實測後6小時，水潤值增加頗多，有用家指，早上使用，保濕力持久一整天，上臉親膚不油膩，適合任何季節使用。

【按圖看】LDK公布10款保濕乳霜的保濕度、成分和使用感，4款保濕乳霜售價$120以內，排第10位的LIHAW（售約港幣$117），容量達500克，高性價比，可全身使用。排第４位約售$68，有多種美膚成分▼▼▼

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同場加映：【按圖看】LDK評測潔面泡泡10大排名，4款上榜只$65內、Dove清潔力高分▼▼▼

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同場加映：LDK實測9款$150內洗面乳，眾多開架牌表現好，如Biore清潔力高分‪、NIVEA保濕強泡沫綿密

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同場加映：保濕｜LDK實測化妝水排名8款$60以下 MUJI/Daiso化妝水評分3個A；Daiso化妝水（約港幣$8) 表現出色； 小林制藥化妝水排榜首，保濕力達A+級。

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資料來源：LDK