護膚｜LDK評測潔面泡泡10大排名　4款上榜只$65內Dove清潔力高分

護膚｜潔面泡泡比起洗面奶、洗面皂有更細緻泡沫，溫和深入毛孔去除污垢。日本《LDK the beauty》實測多款人氣潔面泡泡，以清潔、保濕、成分和使用感等評分，綜合得出潔面泡泡10大排行，全部上榜產品150元內可入手。



潔面泡泡不用搓揉起泡，只輕輕按壓唧口即產生大量綿密泡沫，不單省時又方便，加上潔面時無須拉扯皮膚，減少細紋形成。日本美容雜誌《LDK the beauty》就市面熱賣潔面泡泡進行測試及比較。

潔面泡泡不用搓揉起泡，只輕輕按壓唧口即產生大量綿密泡沫，不單省時又方便。(ahc.global@IG)

實測項目包括清潔力，將紅色唇膏塗在人造皮革上，用儀器測試清潔前後的顏色數值，數字愈大，代表潔淨力愈強；第二項是保濕力，在手腕內側使用潔面泡泡，檢測肌膚30分鐘後，皮膚含水量前後差別；第三項是成分，化妝品專家會分析和檢查潔面泡泡清潔、護膚、無刺激等成分評分；第四項是使用感，把硬幣放在裝滿泡沫的容量中，根據硬幣下沉多少判斷泡沫的彈性、是否親膚。

11款潔面泡泡上榜 全售$150以下 有5款更只售$65以下

《LDK the beauty》潔面泡泡評測結果，有兩款同分排第10位、第5位有3款、2款排第2位，總共有11款潔面泡泡上榜。全部上榜潔面泡泡售價約港幣$150以下，有4款只港幣$65以內。

當中排第10位的KOUJI HIME大米潔面泡泡（售約港幣$101），使用感獲高分、一按即可產生大量豐盈泡沫，上臉不易消散，被評「彈性泡沫」最好；排第2位的開架牌Dove，售約港幣$43，清潔力媲美同列第2位的大牌FANCL（售約港幣$149），含美白、改善皺紋的護膚成分，被評用後皮膚不繃緊。

獲得首位的潔面泡泡則是台灣人氣開架品牌，在4個評測項目獲高分，具有壓倒性的保濕力，實測皮膚用後水潤值的結果是增加2.5，提升皮膚水分速度為測試樣本當中首位。潔面後肌膚滋潤，適合任合膚質，有用家評價持續使用1週後，暗瘡、色斑變淡。

【按圖看】LDK實測公布11款潔面泡泡的清潔力、保濕度、成分和使用感，全部售價約港幣$150以下，有4款更只售$65以下，開架品牌亦上榜，Dove的清潔力評分媲美大牌▼▼▼

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同場加映：LDK實測9款$150內洗面乳，眾多開架牌表現好，如Biore清潔力高分‪、NIVEA保濕強泡沫綿密

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同場加映：保濕｜LDK實測化妝水排名8款$60以下 MUJI/Daiso化妝水評分3個A；Daiso化妝水（約港幣$8) 表現出色； 小林制藥化妝水排榜首，保濕力達A+級。

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資料來源：LDK