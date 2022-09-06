2022氣墊粉餅Top 9　Chanel、YSL底妝主打透亮保濕、MAC持久控油

還記得幾年前因為韓劇而竄紅，從韓國紅進全亞洲的氣墊粉餅嗎？精巧好攜帶的設計搭配上高遮瑕且服貼的妝感，成為許多懶女孩的補妝愛寵！不過這兩年消費者越來越注重「膚質」與妝感的輕薄感，也使得粉底液市場再次順勢崛起～但難道沒有兩者優點兼具的品項嗎？！



今年品牌們看準了女孩追求輕薄、自然妝感，與快速上妝、好攜帶的需求，打造了底妝新作品「保濕水粉餅」！奶霜般的質地、媲美精華的保濕度，到底哪幾款必需買單？以下清單請筆記！

9大氣墊粉餅、粉底推介，不論你想打造保濕透亮，持久控油或超高遮瑕都有選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Chanel LES BEIGES 自然亮肌果凍氣墊粉底SPF 25/PA ++，HK$520

氣墊粉餅最大的缺點就是裡頭的海綿容易乾、沾粉力不平均，但對於水粉餅來說絕對沒這個問題！Chanel LES BEIGES自然亮肌果凍氣墊粉底，不只有著簡約優雅的裸粉色外型，內裡的粉體更呈現奶凍狀～薄薄地網紗包覆Q彈粉體，只要一點點就能均勻拍上全臉，妝感輕盈、潤澤，上完妝那透亮、無粉感的光圈，還有敷完面膜般的錯覺呢！

Lancôme 極致持妝輕透氣墊粉底 SPF40/PA++，HK$575

今年最亮眼的底妝新品，絕對非它莫屬！以Lancôme當家冠軍粉底－小黑蓋作為延伸創作的極致持妝輕透氣墊粉底，不僅延續了零粉感家族最自豪的高遮瑕、高控油、高持妝三大特性，獨有的奶凍粉質透過透氣網包裹，只要輕輕拍壓，就能沾附均勻且精準的粉量！滿滿玻尿酸、維他命E 及維他命原 B5注入，讓妳一整天不花妝同時，還能擁有低調絲緞光澤。

YSL 明彩輕透亮肌氣墊粉底，HK$630

補妝總是讓人害羞嗎？有了它讓妳連補妝也充滿自信！有著粉紅色馬特拉斯Ｖ型凸紋皮革外型、輕薄磁吸式開合設計的這款明彩輕透亮肌氣墊粉底，不僅一上市便在韓國陷入轟動，蘊含高達60%水光精華的奶霜狀粉體，透過0.04MM納米網紗加持，沾取出的粉質更加細緻、滑順、服貼好推抹！只要些許用量就能遮蓋黑眼圈與小瑕疵，一整天都能散發自然女神光。

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Giorgio Armani 設計師電光藍氣墊精華粉底SPF40/PA++，HK$710

上妝同時也應該想有觸感的享受～Giorgio Armani真的做到了！領先市場，Giorgio Armani首度將義大利高級面料冰絲與氣墊粉餅合而為一，膏狀粉體藉由表面細緻的冰絲面料作為篩網，藉由粉撲推抹，膏體就會立即融為水乳狀，既保有強效保濕效果，亦富有霧面粉底的高遮瑕力，讓人哪捨得錯過它？

Clé de Peau Beauté 鑽光透薄修護氣墊粉底 SPF25/PA+++，HK$800

修飾兼具養膚效果已經是現如今底妝產品的必備條件，但若妳還沒有深口袋入手貴婦級保養，那麼可以試試，從肌膚之鑰這款鑽光透薄修護氣墊粉底先入門！奶油狀的粉霜質地中蘊含了五大珍稀珠寶級成分，迷迭香葉精華的保濕力，搭配上品牌明星保養「 激光瓶」同款嫩膚修護配方，讓妳即使長時間戴口罩，依舊能保有穩定膚況與明亮好氣色。

M.A.C 專業輕氧零瑕水粉餅，HK$375

M.A.C的底妝為了應付秀場、表演後台的需求，讓它總是有著＂唱跳不脫妝＂的美名！除了粉底液、氣墊粉餅表現亮眼之外，這款結合粉底液的高延展力、輕盈服貼妝感，以及氣墊的快速上妝、高遮瑕粉質，一拍上肌膚、滿滿玻尿酸配方注入，雙頰就像吃飽水般飽滿透出奶油光。

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Shiseido Sports HydroBB Compact SPF50/PA+，HK$385

迎接夏日，女孩最在意的就是防曬與控油！來自資生堂旗下防曬巨星系列的這款水粉餅，不僅僅擁有防曬乳般的高防曬係數，搭配上潤色粉質、防水抗汗科技，讓妳在上妝、補妝同時也是在強化防曬，隨時修飾妳的完美膚色。

Paul & Joe 水凝透亮啫喱粉底霜 SPF25/PA++，HK$460

對於Paul & Joe或許多數人最深刻的是它俏皮且夢幻的貓系包裝設計，但其實當家以法國女人的妝感為雛型打造的底妝系列也同樣值得妳回頭！升級再回歸的水凝透亮啫喱粉底霜，全新添加「服貼持妝配方」，奶油般的觸感、水潤絲滑的凍狀粉體，讓其80%水基底成分與保養級植物保濕精華能完整保留於每一滴粉粒子中，妝感輕盈、成柔霧妝效，應對夏天出油絕對沒問題。

Pony Effect 寶石光精華爆水粉餅，HK$179

同樣身為氣墊市場霸主的Pony Effect，這款大理石爆水粉餅，也是這幾季的人氣小黑馬！奶霜狀的粉質中添加了高度濃縮大馬士革玫瑰、積雪草、仙人掌精粹，以及白樺木濃縮成分，能在校色提亮、遮瑕、修飾肌膚狀況同時，舒緩膚況與乾澀狀況，完美比例的冷色調奶油花紋，均勻混色後更能使膚色接近自然，多拍幾層也不怕有面具感呢～

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