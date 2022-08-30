吳速玲公開佛系減肥、排毒蔬果汁食譜　配合斷食速效減磅養好腸胃

最美媽咪吳速玲私下是個美食控，而且超愛吃米飯，平常也不太忌口，究竟是如何維持超辣的好身材呢？她在《女人我最大》節目上分享，佛系減肥的關鍵，就是大餐後以獨門的「排毒蔬果汁」取代一餐，不僅可以保養腸胃，還能養顏美容，身體內外都能水噹噹。



吳速玲自製「排毒蔬果汁」瘦身又美顏

吳速玲透露，天生愛吃的她，要忌口實在很困難，為了怕身體負擔太大，自行研發出一套「排毒蔬果汁」。只要前一天吃大餐，或是太油膩 隔天就會把其中一餐，換成只喝500cc的蔬果汁。藉此好好排毒、調整清腸胃，這樣由內而外「喝的保養」，也可以讓肌膚看起來更透亮。

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「排毒蔬果汁」超簡單食譜

吳速玲獨門「排毒蔬果汁」作法簡單又快速，食材大原則是三種蔬菜、兩種水果加上一到兩片生薑。可以隨自己喜好，挑選三種當季的綠色蔬菜，份量約是超市的一包左右，搭配一顆中型蘋果，還有一點鳳梨。最後切個兩片生薑放入一起打，就是一杯完美的健康蔬果汁。

速玲這樣喝：2包菠菜、2顆蘋果、半包西芹、1根紅蘿蔔、半條薑

速玲這樣喝：2包小松菜、1包有機西芹、2顆蘋果、2/1顆鳳梨、薑一小塊

必加「西芹」抗氧化、降膽固醇

蔬菜部分，她每次必加的就是「西芹」，可以降血壓、抗氧化、抵抗抗發炎，還能保護眼睛、降低膽固醇並增加腸胃蠕動，好處多多。其他兩樣記得也是「深綠色蔬菜」為主，像是青江菜、菠菜、小松葉菜都是她的常備品。生薑則是去寒以及降低菜味的小法寶，女生們一定要記得加喔！

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加這味蔬果汁好喝升級

水果方面，她大多選擇蘋果和鳳梨。若是如果怕菜味的人，建議可以多加一點水果。吳速玲提醒，蘋果外皮和籽都是最營樣的，不用削皮去籽，洗乾淨然後把蒂頭去掉即可。時尚教主藍心湄也補充，不管什麼樣的蔬果汁，只要加入「鳳梨」就會變得很好喝，不敢喝的人可以試試。

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進階版「斷食純蔬果汁日」

吳速玲推薦，如果想要排毒養膚，也可以嘗試進階版「斷食純蔬果汁日」。一個禮拜選一天不吃東西，三餐只喝排毒果汁。她說，每次蔬果汁的當下，都覺得體內的細胞重新活了起來，有時覺得身體負擔太大，就會每週來個1至2天的斷食，用排毒果汁把腸胃養起來。

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