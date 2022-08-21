髮量變少、頭髮乾燥宜斷？營養師分享4大食物　養出濃密光澤秀髮

想要養出一頭健康秀髮，除了靠保養，飲食也很重要！



頭髮是女生的第二生命，像是韓國人氣女星朴敏英、金世正都擁有一頭光澤、蓬鬆的秀髮，整個人顯得年輕有朝氣！但隨著年齡增長、生活作息、保養不當、壓力等因素，會開始面臨頭髮掉落、失去光澤等問題，除了透過洗護、日常作息的調理外，也可以透過飲食幫助養出強韌的髮絲！這次特別邀請台灣專業營養師劉馥萱，來分享4大養髮食材，趕快筆記囉！

4大養髮食材跟著吃，養出女神烏黑強韌髮質！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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內外調理養出強韌秀髮

會造成髮量變少、髮絲乾燥脆弱的原因很多，劉馥萱營養師表示，人體的「頭皮健康」與「髮量維護」 與先天基因、後天日常生活作息及選用的洗潤髮品息息相關，飲食比較算是輔助性的調理方式。最常見有落髮困擾的族群，像是壓力大的上班族，可能會因長期熬夜而引發身體發炎，若頭皮出現發炎狀況容易產生掉髮現象，相對的，若選擇到不適合自己的洗潤髮品，也容易造成頭皮乾癢搔抓而增加毛囊受損的可能性，或是許多產後媽媽因荷爾蒙變化以及缺鐵種種因素，也易發生落髮現象。所以還是要先找出落髮的原因，並在全面整理好生活作息及選用到適合頭皮條件的髮品時，再搭配正確的食物，更能幫助養出絲緞般的強韌秀髮。

4大養髮食物推薦

1. 足量優質蛋白質

頭髮最重要的原料就是胺基酸，想讓頭髮健康生長，那就得要補足豐富的蛋白質提供毛囊原料，像是很多正在減肥瘦身的族群，很容易會面臨落髮的問題，很大的原因其實就來自節食導致蛋白質攝取不足、壓力太大造成消化吸收變差。劉馥萱營養師建議，平常可以多補充蛋白質來幫助頭髮產生光澤度以及增加強韌度，也能增加體內b群的補充，如b6、b12、葉酸及生物素，若b群缺乏容易造成落髮，可以多補充海鮮、肉類、蛋、乳製品、堅果類等都是優質蛋白質。

2. 含鐵食物

當人體缺鐵，體內的紅血球合成受阻，血液帶氧量不足，頭髮無法獲得足夠的營養，容易增加掉髮現象，建議平常可以適量攝取紅肉、牛肉、黑芝麻、鷹嘴豆、鴨血、內臟類、菠菜等等富含鐵的食物，來幫助改善貧血現象。

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3. 維生素C

維生素C除了調節免疫力之外，能幫助增生膠原蛋白，預防頭法乾澀及斷裂，建議多補充多樣化的蔬果，尤其現代人長期高壓或熬夜，免疫力差等狀況，把維生素C補足，除了能維持頭髮健康之外，能幫助抵抗壓力。

4. 鋅

鋅是參與蛋白質合成的重要營養素，缺乏鋅容易造成落髮，可以多補充貝類、魚、肉。最後劉馥萱營養師還是要提醒大家均衡飲食、適時紓壓、減少吃過度精緻的食物，擁有良好睡眠，才能有漂亮的秀髮!

劉馥萱營養師 現任職於越L’EXCELLENCE醫療美學。專長：整合醫學保健、營養衛教諮詢、健康照護管理、體重管理規劃、體質調理照護。想知道更多關於身材管理、營養保健的知識，可以追蹤劉馥萱營養師官方臉書喔！



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